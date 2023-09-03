果農送派出所自種3顆西瓜竟被拒收　中市警政風主任點出原因

▲台中警察局政風室舉辦廉能講座，希望讓基層員警在收禮時能有所依循。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市有個果農將自己種植的3顆大西瓜送給住家附近的派出所，給波麗士大人消消暑，結果被拒收，讓果農碎念太不近人情，還質疑派出所日前不是才接受警友站贈送的數十萬元設備嗎？此舉豈不是大小眼，看不起西瓜？台中警察局政風室主任王振宇表示，圖利與情理之間常有模糊地帶，他特別舉實例釋疑，在沒有利益衝突之下，員警們不要當酷吏，大膽收下才能和社區居民和平共處。

王振宇表示，依「公務員廉政倫理規範」規定，公務員不得收受與其職務有利害關係者餽贈財物，該果農日前才因為車禍和人互告，案子還在進行中，派出所當然不能收西瓜，否則會被另一方懷疑處理不公，不過，也並非都不能收，3顆大西瓜市值1200元，派出所依法不能收超過1千元物品，果農少送1顆，就可以切來吃，消消暑了。

台中市警察局日前舉辦「112年度廉政法紀教育專案宣導」，邀請內政部警政署政風室主任陳淑雲、台中市政府政風處主秘蔡佩珊及警察局政風室主任王振宇擔任講座，期盼提升同仁法紀素養，並強化廉政倫理觀念，塑造廉能形象。

王振宇說，果農如果和派出所毫無利害關係，純粹是感謝警方維護治安的辛苦，當然可以送自種蔬果，市值要在3000元以下，即使是有利益衝突顧慮，但雙方私交甚深，難道娶妻生子、家人過世，就毫無人性的禁止包紅白包嗎？當然可以，1次最多3000元，1年最高1萬元。

在圖利與便民之間，王振宇坦承模糊空間很大，難免讓基層員警無所依循，但只要存乎一心，收禮前先自問，對方的動機是什麼？而自己又是為什麼收禮？要是再拿不定主意，就問問政風室吧。