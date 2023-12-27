12年未漲！　雲林立委候選人丁學忠爭取調高公糧收購價

▲雲林縣海線立委參選人丁學忠今日召開「顧農民，挺農業—提高公糧收購價格與增加收購量」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣國民黨徵召海線立委參選人丁學忠今 （27）日召開「顧農民，挺農業—提高公糧收購價格與增加收購量」記者會，丁學忠指出，公糧收購價格已12年未調整，人工、肥料、農業資材卻連年調漲，支持「公糧收購價調漲、增加收購量」提議，未來進入國會，亦要求中央政府擴大食農教育，永續農業發展。

雲林縣議員蔡明水日前在雲林縣議會提案，要求縣府農業處函文各總統候選人、全國立法委員候選人連署支持「公糧收購價格每公斤提高6元並增加收購數量」保障農民收益、落實照顧農民德政。今與雲林立委候選人丁學忠、不分區立委候選人張嘉郡一起召開記者會為農民發聲，縣農會總幹事陳志揚、土庫農會總幹事黃萬聰、虎尾農會總幹事蔡武吉、及多位農民到場聲援。

丁學忠表示，公糧收購價格自民國100年調漲後，已經12年已未曾調漲，但是這12年來物價上漲超過14%，包括人工、肥料、農業資材連年調漲，每分地稻作成本從原來8、9000元漲成1萬1000多元，農民耕作利益嚴重縮水，加上極端氣候常常帶來天災農損，農民收入雪上加霜，調漲公糧收購價格對農民才算公平，他進入國會一定要求農業部檢討現行公糧收購制度，並根據物價波動制定浮動調整機制，照顧農民權益。

丁學忠指出，雲林有超過6成鄉親從事農業或農業相關工作，照顧好農民是政府最基本的責任，目前許多農業政策未與時俱進，包括天然災害救助辦法、公糧收購制度與農業保險都有修正的必要，他進入國會一定全面為農民發聲，爭取更合理制度，保障農民福利。

農會黃萬聰總幹事、蔡武吉總幹事指出，在基層聽到許多農民心聲，表示工資、農業資材一直上漲，但公糧收購價格凍漲12年，很高興丁學忠、張嘉郡兩位立委候選人能夠看到問題，提出解決方案，這是對農民的尊重與支持，才是真正照顧農民、挺農業。