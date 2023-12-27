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斥資4950萬提供全方位長輩服務　虎尾老人活動中心估2025年完工

▲虎尾鎮公所今日召開「虎尾鎮老人活動中心新建工程」進度說明，由虎尾鎮長丁學忠親自向長輩解說。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所今日召開「虎尾鎮老人活動中心新建工程」進度說明，由虎尾鎮長丁學忠親自向長輩解說。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮公所今（27）日針對「虎尾鎮老人活動中心新建工程」進度說明，該案於今年1月完成土地購置案後，鎮長丁學忠即於3月與縣政府共同向衛生福利部提出前瞻計畫申請，並於4月簡報後在6月獲核定補助3960萬元，雲林縣府10月核定補助547萬1053元、虎尾鎮公所自籌442萬8947元，總計工程款項4950萬元。

虎尾鎮長丁學忠說明，虎尾鎮截至2023年2月統計，該鎮其中65歲以上人口12,181人佔全鎮人口比例17.33%，已屬「高齡社會」的城鎮；虎尾鎮人口密度集中，人口數及老年人口數高居全縣第二名，虎尾鎮老人長期照顧機構，確實無法滿足虎尾鎮長輩之需求，為持續提供在地長輩連續、可近、可及的長照服務，提送計畫申請於東仁學區增設1處長照服務據點。

虎尾鎮老人會長周清源表示，目前會員人數已超過650人，原有的老人會館空間益顯不足，非常感謝丁學忠鎮長及張麗善縣長爭取衛生福利部的計畫，讓虎尾鎮老人有更完善的空間辦理各項活動。

▲虎尾鎮公所今日召開「虎尾鎮老人活動中心新建工程」進度說明，由虎尾鎮長丁學忠親自向長輩解說。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新建虎尾鎮老人活動中心，建物規劃新建3層樓，一樓規劃老人會辦公室、關懷據點及長青食堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

丁學忠指出，有鑑於人口密集度最高的虎尾中心，土地取得不易，他於2021年即編列土地購置經費，經過數度與地主斡旋終於今年完成購置，並與鎮產明正段811地號合併，其面積約626.27平方公尺，規劃新建虎尾鎮老人活動中心，建物規劃新建3層樓，一樓規劃老人會辦公室、關懷據點及長青食堂。

二樓空間規劃為文康室及會議室，提供辦理講座、運動及休閒空間。場館三樓規劃作為老人日間照顧中心，設置活動區及盥洗衛生區，活動區作為日照團體活動使用，如手作課、桌遊課及團康活動並提供餐食等。

▲虎尾鎮公所今日召開「虎尾鎮老人活動中心新建工程」進度說明，由虎尾鎮長丁學忠親自向長輩解說。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「虎尾鎮老人活動中心新建工程」預計2024年底完成主體建物工程， 2025年完成場館驗收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮公所表示，該案委託規劃設計監造案業於12月22日辦理簽約，預計2024年底完成主體建物工程， 2025年完成場館驗收後，3樓日照中心將比照頂溪多功能活動中心方式，以公開標租委外方式辦理，讓醫療機構、老人福利機構、財團法人、社會福利團體等單位提供日照服務，讓家中失能或失智長輩能在早上到傍晚這段時間內有人照顧，晚上再回家與家人相處，強化社區照顧服務量能，提升日間照顧服務涵蓋率，減輕家庭照顧負擔，充實虎尾鎮整體長期照顧服務體系，確保服務永續發展。

▲「虎尾鎮老人活動中心新建工程」預計2024年底完成主體建物工程， 2025年完成場館驗收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「虎尾鎮老人活動中心新建工程」預計2024年底完成主體建物工程， 2025年完成場館驗收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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