甲辰年點燈祈平安　西螺福興宮預留電話接到手軟

▲西螺福興宮「元辰平安油燈」藉由初一十五誦經鳴鐘之聲，破除厄運災難。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農歷年節許多民眾會為自己或親人前往廟宇點燈「照耀前途」，2024甲辰龍年將至，雲林西螺福興宮自農曆10月開放點燈後，相較往年點燈的人數向上成長，截至目前已逾萬人登記。福興宮於今年新增「元辰平安油燈」更是廣受好評，已有許多信眾登記續點半年，祈求元辰光彩、平安消災。

昨（27）日下午，西螺福興宮誦經團特別為「甲辰年限定媽祖平安卡」誦經灑淨加持，並開放點燈信眾索取，祈求逢凶化吉，平安隨身、貴人相助。深受店鋪商行、公司行號青睞的殿前光明燈與媽祖平安燈，許多外地信眾特別致電請求保留，希望可以延續癸卯年的平安與好運，新的一年有好的開始。

▲西螺福興宮誦經團特別為「甲辰年限定媽祖平安卡」誦經灑淨加持，並開放點燈信眾索取。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮今年新增「元辰平安油燈」燈源引自太平媽琉璃元辰燈，自奉燈起長明不滅，祈求補靈氣、助運勢、增健康、招貴人、指明路，並藉由初一十五誦經鳴鐘之聲，破除厄運災難，祈願四時無災、諸事平安。

▲西螺福興宮誦經團特別為「甲辰年限定媽祖平安卡」誦經灑淨加持，並開放點燈信眾索取。（圖／記者蔡佩旻攝）

廟方人員表示，今年延續安奉財神燈、文昌燈、藥師佛燈、觀音佛祖燈都有專屬紀念小物，安奉媽祖平安燈贈送甲辰年限量精美掛曆，殿前光明燈限量一百盞，不僅是護持太平媽祖的溫暖心意，更能表示勇敢面對挑戰的堅定信念，誠祈聖母護佑萬事太平。歡迎民眾在歲末感恩時刻，為自己與家人安奉明燈，是為點亮美好未來的期待與祝福，龍來福至、喜迎新春。

▲西螺福興宮今年延續安奉財神燈、文昌燈、藥師佛燈、觀音佛祖燈都有專屬紀念小物，殿前光明燈限量100盞。（圖／記者蔡佩旻攝）