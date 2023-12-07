競總加開販售「挺美德」貓狗胸章　李柏毅：延續「賴蕭配」氣勢

▲李柏毅競總加開販售「挺美德」貓狗胸章。（圖／李柏毅辦公室提供）



政治中心／台北報導

民進黨總統參選人賴清德與副總統參選人蕭美琴於登記參選當日配戴的「挺美德・Q版貓狗胸章」，引起熱烈迴響。左營楠梓區立委候選人李柏毅今日也在競選總部開賣「Q版貓狗胸章」限量競選小物，還設有打卡相框提供拍照，李表示，期待透過販賣胸章小物，延續母雞「賴蕭配」的氣勢、拉抬地方選情，為左營楠梓注入重要的催票動力。

李柏毅表示，最近在市場拜票時，遇到很多朋友問哪裡還能預購「Q版貓狗胸章」？每天也都有民眾打來競選總部詢問，辦公室同仁不斷詢問販賣情形，但全台各地只要胸章上架就會被一掃而空。這次自己極力向全國競總爭取到限量胸章，希望可以滿足支持們的需求。

李柏毅在現場放置打卡頭像框，將「台灣黑狗」與「台灣戰貓」放大，打造一個精緻可愛的應景物。他特別加碼，只要到競選總部與相框拍照打卡上傳，就會贈送一款限量Q版貓狗貼紙，如果民眾帶著寵物前來，再多贈送雞腿一隻，要幫寵物們加菜。

李柏毅競總今日上午十一點半正式開賣小物，吸引許多民眾帶著自家寵物搶購，李柏毅也親自在櫃檯擔任「一日店員」，李表示，競選產品熱銷代表民眾對賴清德蕭美琴的熱情支持，也期待透過販賣胸章小物，延續母雞「賴蕭配」的氣勢、拉抬地方選情，為左營楠梓注入重要的催票動力。

李柏毅說，透過這次的小活動，不只讓喜愛狗狗貓貓的朋友們一起來打卡，也希望在嚴肅的選戰中為大家帶來一些溫暖，邀請所有民眾朋友一起來挺台灣黑狗、挺台灣戰貓，用不一樣的方式表達對台灣隊的支持。