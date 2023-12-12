　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中捷延伸南投！蔡培慧稱爭取補助做規劃　縣府秀公文：是許淑華

▲台中市長盧秀燕日前砲打民進黨「中捷延伸南投」承諾為芭樂票。（圖／游顥競選團隊提供）

▲台中市長盧秀燕日前砲打賴清德「中捷延伸南投」承諾為芭樂票。（圖／游顥競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

民進黨總統候選人賴清德先前承諾「台中捷運延伸南投」，近日連遭台中市長盧秀燕、民眾黨主席柯文哲砲轟為「芭樂票」或「用騙的」；南投縣政府也澄清，綠委蔡培慧稱其爭取800萬元供縣府進行規劃，但實際上是縣長許淑華於111年擔任立委期間，要求行政院及交通部協助中捷延伸，交部去年底即應縣府函文補助辦理規劃，呼籲蔡不要獨攬全功。

縣政府出示相關文件表示，許淑華去年4月8日，在立法院質詢時任閣揆的蘇貞昌，要求政院及交部協助南投建構完整路網系統：包括中捷延伸、台鐵集集支線濁水站延伸南投市區，隨即於4月27日在立院召開協調會，邀集路政司、鐵道局、台鐵局、台中市政府交通局、台中捷運股份有限公司、南投縣秘書長洪瑞智等出席。

▲盧秀燕、柯文哲先後砲打賴清德「中捷延伸南投」的承諾。（圖／記者許靖騏攝、游顥競選團隊提供）

▲▼南投縣政府出示公文，顯示許淑華去年立委任內質詢要求、召開協調會，才有後來交通部補助執行中捷延伸南投規劃案。（圖／南投縣政府提供）

▲盧秀燕、柯文哲先後砲打賴清德「中捷延伸南投」的承諾。（圖／記者許靖騏攝、游顥競選團隊提供）

縣府說明，該次協調會結論由南投縣提出南投整體路網規劃報告，評估台中捷運延伸至南投及集集支線（濁水站）延伸到南投的可行性，作業經費由中央補助，另請交部、台中市府、中捷公司給予指導，朝一年內完規畫作業為目標；縣府據此分別在去年6月、12月間去函交通部等單位，爭取990萬元經費，辦理《南投縣軌道系統整體網路評估計畫》，交部也於今年2月6日函復同意補助851萬4000元、縣府配合款138萬6000元，全案於8月7日決標、正式展開規劃。

縣府表示，本案得標廠商已於9月21日提送工作計畫書，並強調全案是依據時任行政院長蘇貞昌答詢立委許淑華時，有關「台中捷運延伸南投及鐵支線濁水站延伸到南投」相關事項辦理，籲請蔡培慧不要將縣府公務人員及其他民意代表的努力全納為自己的政績。

ET快訊
全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫
「連2波冷氣團」南下時間曝　下探13度
帝王級「麝香葡萄」被中國人偷苗翻種　日本每年慘賠百億日圓
不是刺波！「草莓的台語」怎說　2種正確念法揭曉
快訊／台中狼師性侵女學生　監察院彈劾：惡性重大
快訊／邰智源道歉了！　罵完中正紀念堂才知「搞錯單位」
收到「胎兒羊膜穿刺報告」哭了！李千娜嚇：醫生說收到就是有問題
獨／台灣最高！橘色惡魔留言表謝意　早餐最愛吃這2食物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

蔣萬安將成2024關鍵角色？　游淑慧：變民進黨選情的萬安警報

為新世代立委候選人助選　蔡英文：兩岸要維持和平、不能打仗

台積電最新技術1.4奈米廠落腳台中　盧秀燕回應「落袋為安」

快訊／台中狼師惡行被踢爆還騷擾受害者家屬　監院通過彈劾：惡性重大

中選會公佈7大選務假訊息　籲民眾提高警覺

108課綱刪《廉恥》引風波　盧秀燕：難道希望國民無禮義廉恥？

中捷延伸南投！蔡培慧稱爭取補助做規劃　縣府秀公文：是許淑華

藍委護侯嗆葛來儀親綠、不有名　綠委批沒風度：蹭翻車還回頭嫌人家

中選會籲民眾動動手查證　4步驟反制選務錯假訊息

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

蔣萬安將成2024關鍵角色？　游淑慧：變民進黨選情的萬安警報

為新世代立委候選人助選　蔡英文：兩岸要維持和平、不能打仗

台積電最新技術1.4奈米廠落腳台中　盧秀燕回應「落袋為安」

快訊／台中狼師惡行被踢爆還騷擾受害者家屬　監院通過彈劾：惡性重大

中選會公佈7大選務假訊息　籲民眾提高警覺

108課綱刪《廉恥》引風波　盧秀燕：難道希望國民無禮義廉恥？

中捷延伸南投！蔡培慧稱爭取補助做規劃　縣府秀公文：是許淑華

藍委護侯嗆葛來儀親綠、不有名　綠委批沒風度：蹭翻車還回頭嫌人家

中選會籲民眾動動手查證　4步驟反制選務錯假訊息

智原當沖比逾6成　並列8檔注意股

解鎖嘉義2新飯店！超夢幻「阿里山英迪格」無邊際泳池賞日出、雲海

快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

翁履中／美方建言：兩岸都不絕望　和平才有希望

領航猿橙市超派對主題周　冰球樂團開唱

兒未滿1歲...KID存「植髮錢」！　喊話：不要因為髮量而受到阻礙

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

成年山羌角卡農地鐵網慘死！　「下半身被啃光」絕望眼神惹心碎

竹市府推動減塑獲中央肯定　「特優」二連霸

真是狠人！鄰居出國1週　他爬窗偷30萬現金+盜刷信用卡50萬

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

政治熱門新聞

cos山道超商妹遭轟「脫衣賣肉」黃捷反擊

中校被4.8億利誘開擬直升機投共　于北辰怒了

快訊／耗時七年！最低工資法三讀　違規業者重罰150萬、公布姓名

美麗島民調／快追上了？　侯康配僅輸賴蕭配「2.6個百分點」

快訊／趙少康不忍了開告！　直指郭璽散布不實言論訴究到底

蕭美琴國籍爭議非冷飯熱炒？　沈富雄提1事：對她捏一把冷汗

若要取消兩段式左轉　柯文哲：機車等紅燈「不能跑到汽車前」

北一女校門口貼「文言文」春聯　學者諷：能看嗎？還不快撕下

快訊／提前休會拚選舉　綠人數優勢通過20日起立院停會

6到12歲國家顧！侯友宜再拋課後照護政見　全面免費、寒暑假也開班

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

幕後／搶選前之夜路權　柯瞄準4地

內湖交通沒救了？柯酸蔣果然不行

快訊／台中狼師涉性侵、被踢爆後騷擾受害者家屬　監院通過彈劾

更多熱門

相關新聞

藍委護侯嗆葛來儀親綠、不有名　綠委批沒風度：蹭翻車還回頭嫌人家

藍委護侯嗆葛來儀親綠、不有名　綠委批沒風度：蹭翻車還回頭嫌人家

國民黨總統候選人侯友宜宣傳外交政策時，PO出與美國知名兩岸關係學者葛來儀（Bonnie Glaser）握手合照，引起本人不滿，侯12日上午道歉、藍黨團則酸葛來儀親綠、知名度不高。民進黨立委林俊憲批評，若認為葛來儀沒代表性，一開始為何要蹭人家？「國民黨應有點風度，這本來就是你們不對，蹭翻車還回頭嫌別人，面子掛不住急了？」

蔡銘軒赴監院檢舉馬文君財產申報不實　馬：一時筆誤

蔡銘軒赴監院檢舉馬文君財產申報不實　馬：一時筆誤

迷路6天急撥求救電話　獨攀男失溫睜眼亡

迷路6天急撥求救電話　獨攀男失溫睜眼亡

國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

外交政見都喊兩岸和平靠對話　時力要侯柯別裝傻：九二共識先說清楚

外交政見都喊兩岸和平靠對話　時力要侯柯別裝傻：九二共識先說清楚

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024南投縣立委蔡培慧民進黨賴清德台中捷運延伸南投許淑華

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面