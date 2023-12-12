中捷延伸南投！蔡培慧稱爭取補助做規劃　縣府秀公文：是許淑華

▲台中市長盧秀燕日前砲打賴清德「中捷延伸南投」承諾為芭樂票。（圖／游顥競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

民進黨總統候選人賴清德先前承諾「台中捷運延伸南投」，近日連遭台中市長盧秀燕、民眾黨主席柯文哲砲轟為「芭樂票」或「用騙的」；南投縣政府也澄清，綠委蔡培慧稱其爭取800萬元供縣府進行規劃，但實際上是縣長許淑華於111年擔任立委期間，要求行政院及交通部協助中捷延伸，交部去年底即應縣府函文補助辦理規劃，呼籲蔡不要獨攬全功。

縣政府出示相關文件表示，許淑華去年4月8日，在立法院質詢時任閣揆的蘇貞昌，要求政院及交部協助南投建構完整路網系統：包括中捷延伸、台鐵集集支線濁水站延伸南投市區，隨即於4月27日在立院召開協調會，邀集路政司、鐵道局、台鐵局、台中市政府交通局、台中捷運股份有限公司、南投縣秘書長洪瑞智等出席。

▲▼南投縣政府出示公文，顯示許淑華去年立委任內質詢要求、召開協調會，才有後來交通部補助執行中捷延伸南投規劃案。（圖／南投縣政府提供）

縣府說明，該次協調會結論由南投縣提出南投整體路網規劃報告，評估台中捷運延伸至南投及集集支線（濁水站）延伸到南投的可行性，作業經費由中央補助，另請交部、台中市府、中捷公司給予指導，朝一年內完規畫作業為目標；縣府據此分別在去年6月、12月間去函交通部等單位，爭取990萬元經費，辦理《南投縣軌道系統整體網路評估計畫》，交部也於今年2月6日函復同意補助851萬4000元、縣府配合款138萬6000元，全案於8月7日決標、正式展開規劃。

縣府表示，本案得標廠商已於9月21日提送工作計畫書，並強調全案是依據時任行政院長蘇貞昌答詢立委許淑華時，有關「台中捷運延伸南投及鐵支線濁水站延伸到南投」相關事項辦理，籲請蔡培慧不要將縣府公務人員及其他民意代表的努力全納為自己的政績。