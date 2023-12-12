綠提案提前休會拚選舉惹議　黃揚明：間接證明對選情不樂觀？

▲立法院表決通過12月20日至31日停會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立院黨團日提案「為立法委員及總統選舉前，停開院會及委員會」，立法院12日進行表決通過20日起至31日停會。對此，媒體人黃揚明就在臉書表示，這個提前休會慣例是過去傳統藍綠為謀求選舉利益的舊習，這種慣例大可不必延續；他也提到，需要提早休會去拚選戰，也間接證明民進黨對選情有多麼不樂觀。

針對立法院提前休會，黃揚明表示，網路上湧現「薪水小偷」等批評，他坦言，這個提前休會慣例是過去傳統藍綠為謀求選舉利益，每四年就要上演一次的舊習，既然現在政壇常標榜「新政治」，那麼這種慣例大可不必延續。

黃揚明也提到，立法院的法定會期是規範在《憲法》第68條：「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。」法定會期做好做滿，應該是基本要求，為了選舉而提前休會不僅違背人民所託付，也與選罷法法定競選期間的規範不符。

此外，黃揚明指出，我國各類公職人員的法定競選期間依據不同類別有不同日數，根據《公職人員選舉罷免法》第40條第2項規定：「立法委員、直轄市議員、縣（市）議員、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、原住民區長為十日。」也就是說，法定的立委競選期間是明年1月3日至12日，「那為什麼立委可以不顧法令自行決定提前休會放競選假呢？」

黃揚明舉例，過去，被批評為「密室、黑箱」的朝野協商制度，在民進黨拿下國會多數之後，都已改革為全程直播，「那麼，自己決定何時放假的國會惡習，又豈有不改的道理呢？」他也補充，12月20日提前休會，其實只有一位立委有正當性請假，那就是參選副總統的吳欣盈，因為總統副總統的法定競選期間為28天。

黃揚明最後表示，務實地說，需要提早休會去拚選戰，也間接證明了民進黨對選情有多麼不樂觀，必須要花更多氣力、時間去拚博。他也附上附上第7屆以後的第8會期提前休會日，第7屆：2011年12月14日、第8屆：2015年12月18日、第9屆：2019年12月18日。