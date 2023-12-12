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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委護侯嗆葛來儀親綠、不有名　綠委批沒風度：蹭翻車還回頭嫌人家

▲▼侯友宜課後輔導政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜宣傳外交政策時，PO出與美國知名兩岸關係學者葛來儀（Bonnie Glaser）握手合照，引起本人不滿，侯12日上午道歉、藍黨團則酸葛來儀親綠、知名度不高。民進黨立委林俊憲批評，若認為葛來儀沒代表性，一開始為何要蹭人家？「國民黨應有點風度，這本來就是你們不對，蹭翻車還回頭嫌別人，面子掛不住急了？」

林俊憲表示，侯友宜昨天未經同意就擅用美國外交學者葛來儀的合照幫自己宣傳，引起當事人大動作要求撤下，「這本來就是你們的不對，明明道個歉就好，但國民黨似乎面子掛不住，一下說她親綠、一下說她知名度低，看來真的是急了！」

林俊憲指出，葛來儀身為外交學者，關注的是台灣如何與國際社會互動，相信她也不想涉入台灣內部的政治爭鬥，也不應該幫她下定論支持誰。但是國民黨今天的狡辯實在莫名其妙，「很簡單，如果你們真的認為葛來儀沒有代表性，那一開始為何要蹭她？這不是自打嘴巴嗎？」

林俊憲分析，大概理解國民黨的苦衷，外交一直是侯友宜最弱的一環，既然要講外交政策，當然要配一張侯友宜跟外國學者或政要的同框照，還要有足夠代表性與知名度，只可惜以侯友宜的外交經驗，選擇實在不多，「挑來挑去挑到葛來儀，可以理解，但惱羞成怒去罵人家是哪招？宣傳外交政策變成示範外交災難，又是一次典型的國民黨操作。」

對於藍營黨團說法，林俊憲喊話，國民黨有點風度吧，不要把面子看得那麼重，得不到就要毀了人家，什麼都是「民進黨的陰謀」。在外面鬧這種國際風波，全台灣都得概括承受，拜託國民黨不要再談外交了，「只會越描越黑，乖乖回家聊內政就好，外交就交給民進黨，好嗎？」
 

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