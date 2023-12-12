快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

▲民進黨團總召柯建銘發言、國民黨團總召曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨在朝野協商會中怒批，民進黨團開記者會抨擊國民黨立委提案，不尊重立法院和在野黨，隨即離席表達抗議。國民黨團總召曾銘宗要求民進黨團道歉，否則就讓朝野協商流會。立法院今（12日）再度研商「113年度中央政府總預算案」，民進黨團總召柯建銘會中三度道歉，並表示，溝通還沒完成前，不認為拿這個出來攻擊是恰當的，代表黨團表示抱歉。

曾銘宗表示，國民黨有誠意，也希望大家坐下針對預算好好協商、完成審議，民進黨是執政黨，要面子也要裡子痛罵國民黨，這不是負責任執政黨，廖婉汝提案要陸委會說明中共介選具體個案，陸委會說明後也當場撤案，國會議員連要求說明提案內容都不行嗎，「今夕是何夕？民進黨團要道歉，否則就是流會。」

柯建銘指出，大家共識在休會前如期通過預算，但朝野協商這種案子太多，各黨有不同立場，執政黨在捍衛自己價值跟政策，在野黨挑戰執政黨天經地義、無可厚非，攻防常常會有，既然廖婉汝有撤案，不管誰先誰後，這種凍結案可在朝野協商來談，不必大作文章，這有點操之過急，溝通還沒完成前，不認為拿這個出來攻擊是恰當的，代表黨團表示抱歉。

柯建銘指出，至於另外一個案子是陳玉珍提的，要砍海基會4500萬，這就令人匪夷所思，她的理由是台商到金門投資，因為中共阻撓不能去，招商就不是很理想，陳玉珍用這個理由刪減海基會預算，完全搞錯對象，陳玉珍很堅持除非答應小三通否則刪減到底，這點大家表決處理，大家通過預算最重要，要討論東西太多，對黨團成員昨天操之過急引發不愉快，第二次表示道歉。

曾銘宗則回應，「你這樣道歉我接受，但是我要問您，國民黨長期執政會這樣對待在野黨嗎？裡子也要、面子也要，還罵人家一頓。」

柯建銘說，自己在立法院已經三十年，剛好歷經執政黨跟在野黨各一半時期，他非常了解立法院是一個政治競技場所，有些潛規則要守著，以前沒有直播，協商誰講的話，絕對不會拿出去做新聞，大家才有互信基礎。

柯建銘表示，現在環境不一樣，會有公督盟，會看大家的提案，有的人會一直製造案子，還有一個案子拆成五十個的，這就是衝量，立法委員要做自己，協商溝通中的案子不能彼此攻擊，等表決完畢要罵再來罵，「我們就繼續走下去，拍謝。」