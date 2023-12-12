蔡銘軒赴監院檢舉馬文君財產申報不實　馬：一時筆誤

▲蔡銘軒赴監察院檢舉馬文君財產申報。（圖／基進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒、台灣基進不分區立委候選人楊佩樺今（12日）攜帶陳情書赴監察院，檢舉國民黨立委馬文君公職人員財產申報資料前後不一，更涉嫌不實申報財產、規避相關單位對違建的調查，蔡銘軒批評，馬文君從洩密、違建、說謊又財產申報不實，不僅沒有道德誠信，更早已不適任立委。對於相關指控，馬僅回應是筆誤。

蔡銘軒質疑，馬文君在民國100年的公職人員財產申報中部動產之土地項目其中一項為「南投縣埔里鎮忠信段 0720-0000 地號」。但從民國 108 年 開始將「南投縣埔里鎮忠信段」申報為「南投縣埔里鎮忠孝段」，馬文君究竟想要掩飾什麼？

蔡銘軒指出，申報內容除了忠信段改為忠孝段之外，其餘面積、權利範圍、所有權人、登記時間、登記原因等內容卻一模一樣，再沒看到該忠信段之申報內容。並且，從108年到111年，連續四年皆有申報不實之情形。

蔡銘軒分析，南投縣埔里鎮忠信段 0720-0000 地號旁，即為忠信段 0719-0000 地號，正是馬文君租用國有地蓋違法豪宅的所在地，有違建之事實，合理質疑馬文君申報不實以利規避查詢。



楊佩樺強調，民意代表誠信很重要，馬文君從洩密、違建、說謊，再到財產申報不實，總總行為都顯示她是一個沒有道德及誠信的人，這樣的人不適任為一個立法委員。楊呼籲支持馬文君就是支持佔用國有地蓋違建，支持馬文君就是支持對人民沒誠信。

對於相關指控，馬文君回應，該筆土地是丈夫2011年購入，一直到2018年的人工申報資料都是正確的，但2019年同樣人工申報時筆誤寫成「忠孝段」，屬一時不察，之前登記立委參選時發現就立即更正。

