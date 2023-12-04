黃國昌、顏寬恒同場造勢　民進黨：這就是你標榜的公平正義？

▲黃國昌（右）與顏寬恆（左）都出席蔡壁如造勢活動，原圖如文末圖片。（合成圖／翻攝自蔡壁如臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨不分區立委參選人黃國昌近日出席立委參選人蔡壁如造勢活動，而國民黨前立委顏寬恆也在該場活動中登台，引發討論。民進黨發言人林楚茵今（4）批評，奉勸黃國昌自我標榜、高談闊論前，先檢視「民眾堂」黨員涉貪等司法問題，此外，顏寬恒涉嫌拋售侵佔公有保護區土地的豪宅、與父親顏清標用公帑喝花酒，這就是黃標榜的司法公平正義？

林楚茵表示，民眾黨主席柯文哲愛將、新竹市長高虹安涉詐領立委助理費遭起訴，她是全台唯一就任後因貪污被起訴的縣市長，請問黃國昌挺高虹安嗎？另外柯文哲與台南市前議長李全教同台，請問黃國昌挺黑金嗎？還有柯文哲和黃國昌都公開跟涉詐領立委助理費遭起訴的顏寬恒同台，請問黃國昌的標準呢？

林楚茵表示，黃國昌過去不僅對時代力量前立委徐永明收賄未置一詞，現在對柯文哲及民眾黨的黑金貪腐爭議也都輕輕放下、視而不見，甚至對民眾堂涉案「12門徒」等問題，也始終迴避，完全不敢正面回應，可見黃國昌只是「選擇性」公平正義，令人質疑，白色真的是容易髒的顏色？

林楚茵說，黃國昌對他黨都是高道德標準，對民眾黨則是「毫無道德標準」，請問顏寬恒涉嫌拋售侵佔公有保護區土地的豪宅，以半價拋售豪宅卻沒實價登錄；顏寬恒也曾和父親顏清標用公帑喝花酒，難道這些就是黃國昌標榜的「司法公平正義」？

林楚茵說，呼籲黃國昌，套句「文哲大A（指柯文哲）」最愛講的一句話：政治不難，找回良心而已；不要為了當立委，把自己以往高道德標準還有良心都變不見了。

▲黃國昌（右）為蔡壁如（左）站台。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

▲顏寬恒（中）與蔡壁如（左）同台造勢。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）