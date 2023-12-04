黃國昌、黃珊珊承諾當選推動「吹哨者保護法」　籲韓國瑜、柯建銘表態

▲黃國昌、黃珊珊、邱慧洳出席民眾黨不分區立委提名人記者會「司法改革」。（圖／記者許靖騏攝，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

民眾黨主席柯文哲日前公布不分區提名名單，由競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌「雙黃」打頭陣；黃珊珊、黃國昌、邱慧洳4日召開記者會，對司法改革提出5點意見，承諾當選後立刻推動「吹哨者保護法」，並向外傳可能爭取立法院長的韓國瑜、柯建銘喊話，應表態是否支持「吹哨者保護法」，若現在只談立法院長誰要當，到底是「夠了沒有」。

民眾黨不分區立法委員提名人黃珊珊、黃國昌、邱慧洳4日於柯文哲競選總部召開第二場政見記者會，針對「司法改革」提出5項專業意見，包括「杜絕權貴司法，重懲不法關說」、「嚴打黑金槍毒詐，強化犯罪偵查能量」、「打破黑箱假釋，增訂妨害司法公正罪」、「制定吹哨者保護法」、「增訂不法餽贈罪，影響力交易罪」。

黃國昌表示，總統蔡英文2016年就職時提到推動司法改革宣示時，獲得了最大的掌聲，但在之後的8年期間，彷彿時間暫停一般，真的有落實司法改革嗎？因為台灣人民感受不到公平正義，反而都是權貴政治，包括「吹哨者保護法」、棄保潛逃罪、妨害司法公正罪、影響力交易罪，以及不法餽贈罪，在兩屆國會都跳票。

黃國昌舉例，陸委會主委邱太三曾替富商逃漏稅關說檢察官，沒被彈劾卻還華麗轉身，回頭擔任閣員；新潮流羅貴星、民進黨苗栗縣第二選區議員當司法黃牛，卻只停權3個月；綠營立委提案修法「外役監條例」，只為了監察院長陳菊的愛將李清福，從2020年2月提案、5月三讀，短短3個月光速修法，單單是因人設事，其他議案都延宕，為了特權，三個月就可以過關。

黃珊珊提及，民進黨前雲林縣議員顏旭懋涉及毒品案，仍能被提名；民進黨立委施壓國防部賤賣眷地，還可以跟黑道鞠躬哈腰；民進黨立委陳歐珀的競選總部竟然是詐騙集團提供；另棄保潛逃罪沒有成本，造成如興董事長陳仕修、慶富集團少東陳偉志、許多招待過檢警的百億洗錢犯，都能在搜索前棄保潛逃，民進黨承諾修法，但都沒送到立法院，就連貪汙治罪條例判刑9年6個月定讞的前高雄市政府機要趙嘉寶，竟然可以用外役監4年就被釋放。

黃國昌指出，民進黨在這樣「黑金槍毒詐」結構下，可以想見「吹哨者保護法」永遠「研議中」，因此民進黨根本沒有司法改革的決心，難道要讓民進黨繼續國會過半嗎？

而專攻醫療護理糾紛爭議的邱慧洳，對於司改國是會議的決議至今未落實提出建言。在醫療訴訟中，邱慧洳建議，應該以專家證人制度取代醫療鑑定，例如曾經發生嬰兒猝死的案件時，法官以自由心證採信了不具名的鑑定人書面報告，裁定醫護人員因為疏於拍打才會造成嬰兒猝死，但如果按照專家證人的說法，不僅可以讓專家具名，還可以讓專家有替當事人申辯的機會，對當事人較為公平有利。

邱慧洳也指出，有部分法官與檢察官醫療護理能力不足，應參加醫事專業研習進修時數，以免造成誤判的狀況，這些法官因為對醫護護理專業的不足，將會導致「護理人員與惡的距離太近」，司改國是會議是否可以不要繼續視而不見、充耳不聞？

另外，面對「要不要繼續特偵組」，黃珊珊說，10月與侯友宜競選總幹事執行長金溥聰會談中，有談到是否加入「當選後成立特偵組」的結論，但她持保留態度，因為應該要做的是「落實檢調司法的獨立性」，而非「濫用特偵組」。

黃珊珊認為，在沒有特偵組之前，檢察官陳瑞仁可以辦海角七億的扁案，但有特偵組之後，卻仍看到有國民黨的王金平、民進黨的柯建銘繼續攜手關說司法案件，因此重點不在「是否多了特偵組」，而是仍有許多政治的手，還是伸進了檢調司法機關干預辦案，「特偵組如果只變成特定人士的工具、只是成為政爭的打手，那麼有多少特偵組也沒用。」

黃珊珊進一步指出，目前基層檢察官的困境是，犯罪偵查的量能根本不足，而司法案件被政治黑手干預後，「只要跟民進黨有關係，就沒有關係。」，因此最重要的是應該讓檢察官有獨立性、不被施壓，不然成立什麼組都沒有用。

最後，黃國昌具體承諾，民眾黨立委將在明年第一個會期，提「吹哨者保護法」，且還要完成審議，並同步向藍綠兩黨喊話，「想要爭取立法院院長的人，現在就明確表態是否支持吹哨者保護法」，如果2黨只談立法院長由誰當，那「到底是夠了沒有」。

被問到希望有志擔任立法院長的人表態是否支持「吹哨者保護法」，是否可解讀是要國民黨韓國瑜、民進黨柯建銘做表態？黃國昌回應，目前媒體披露出來，好像2大黨想推出的代表就是這2兩位，但最終兩黨要各自推誰爭取立法院長，是藍綠的事情。

黃國昌強調，人民關心的是，不管民進黨要選不分區立委、區域立委者，甚至是有志想當立法院長的人，都請先針對跳票的國會改革給社會一個交代；而國民黨過去也沒認真推動國會改革，包括對「吹哨者保護法」等攸關司法改革的法案，現在與其討論誰要選立院院長，在這場選戰當中，選民更希望聽到藍綠對國會、司法改革的立場。