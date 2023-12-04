柯文哲變「老三」墊底？　黃珊珊酸國民黨：不是說民調不可信？

記者袁茵／新北報導

2024總統大選呈現三腳督，多份坊間民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲墊底成為「老三」，被國民黨總統參選人侯友宜超車，甚至外傳侯營將復刻蔣萬安2022年台北市長選舉的模式，尋求終局勝出。對此，柯文哲競選總幹事黃珊珊4日暗酸國民黨，「是誰在1個月前說民調完全不可信？」

▲黃珊珊、黃國昌出席台灣民眾黨不分區立委提名人記者會「司法改革」。（圖／記者許靖騏攝，下同）

被列為民眾黨不分區立委提名人的黃珊珊，4日上午與同樣被提名的黃國昌、邱慧洳舉辦記者會談司法改革，會後接受媒體訪問。針對多份民調顯示柯文哲民調墊底，黃珊珊表示，選舉還有40天，雖然外面有各自的民調，但民眾黨這2天的內參民調顯示，柯目前維持25至27％支持度，而「侯康配」也差不多，「賴蕭配」仍維持3成左右，這是柯營未來40天要努力的地方。

黃珊珊也有意暗酸國民黨，直言「我們不會每天看民調自己嚇自己，且外面很多民調已經操作成文宣，不是有人說民調不可信嗎？怎麼現在又把民調當唯一標準呢？一個月前說民調完全不可信的是誰呢？」

至於怎麼看日本學者小笠原欣幸稱，未來選舉可能成為賴清德、侯友宜的肉搏戰？黃珊珊說，雖然民眾黨人力、物力不比兩黨制麽多，但台灣最大的黨是「人民」，重點是民眾怎麼看待，每天討論組織動員力量，但當年國民黨、民進黨仍被人民拋棄，造成政黨輪替，「有組織有動員，就不會被人民拋棄嗎？還是回到人心比較重要。」

另外，關於外傳國民黨打算復刻2022年台北市長選舉模式，身為當事人的黃珊珊怎麼看待此選戰狀況？黃珊珊回應，去年的確有很多狀況，但當時有所謂前衛福部長陳時中的「仇恨值」，但今年候選人不同，規格也不一樣，例如2020年總統選舉時，總統蔡英文拿了800多萬票，但政黨票只拿400多萬張，可見大部分民眾還是會看候選人的特質。

黃珊珊認為，總統候選人特質，也使民眾黨這麼小的政黨，之前民調可以贏過百年大黨，甚至讓百年大黨要跟民眾黨談合作，加上選民結構不同，所以不應該只擔心個人問題，而是要思考「人民在想什麼」。

黃珊珊強調，民眾黨在全國公職人員數量少，但此次卻打到三分天下，代表人心思變，「如果只考慮組織動員的話，那我們就打包回家了，但為什麼可以持續讓很多民眾願意跟隨？就是今天所談的價值，大家相信的是新的價值，（如果）回到宮廷政治、分贓政治，那就讓他們留在歷史灰燼裡面。」