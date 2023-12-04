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柯文哲收大巨蛋爛攤　黃珊珊嗆侯友宜「搞不清楚」：新北很多沒做完的事

記者袁茵／新北報導

台北大巨蛋3日進行2023亞洲盃棒球錦標賽開幕戰，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜深夜發文，感嘆受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成，暗酸前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲。對此，柯文哲競選總幹事黃珊珊4日回擊，大巨蛋是國民黨任內留下的爛攤子，而柯文哲花了8年時間將其回到正軌。

▲▼黃國昌、黃珊珊、邱慧洳出席台灣民眾黨不分區立委提名人記者會「司法改革」。（圖／民眾黨提供）

▲黃珊珊出席台灣民眾黨不分區立委提名人記者會「司法改革」。（圖／民眾黨提供）

被列為民眾黨不分區立委提名的黃珊珊，4日上午與同樣被提名的黃國昌、邱慧洳舉辦記者會談司法改革，會後接受媒體訪問。針對侯友宜3日發文暗酸柯文哲，將大巨蛋拖了8年，只會提出問題、製造問題，黃珊珊直言，「侯友宜（新北）市長是不知道台北市做了哪些事嗎？」

黃珊珊提及，柯市府這8年來，就是讓一個在國民黨任內沒按圖施工的遠雄，重新回到按圖施工，「這個蛋是誰留下的爛攤子？我們花8年時間去重新讓它回到正軌。」且所有部分經過內政部安全避難審查，光第一次審查就審查3年多，後來又做第4、5次變更，結果被中央卡了1年多，「如果不是前面留下的爛攤子，還需要花這麼多時間重新審查嗎？」

「侯友宜如果搞不清楚，就請他查一下前面這案子！」黃珊珊痛批，這20年當中是誰執政？從前台北市長馬英九到郝龍斌，整整16年都「生不出一顆蛋」，然後怪罪執政8年將大巨蛋變更安全的柯文哲。

黃珊珊指出，柯市府甚至在卸任前與遠雄達成協議、拿回權利金，從原本在馬政府零權利金，變成現在只要大巨蛋開幕1天，若收1000元，北市就收6元，「這是（柯文哲）前完成的任務，所以爛攤子是誰留下的？請他搞清楚再來說。」

黃珊珊酸說，大家都在執政，不需要互相指責對方，新北市也有很多工程，侯至今也沒把該做的事情做完，包括環狀線、八里污水廠等，「很多台北市、新北市碰到的事情，我們都沒拿出來說，沒必要這樣互相指責。」而且在野黨應該監督執政黨，怎麼是互相監督在野黨？

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