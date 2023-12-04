趙少康替侯友宜背書：誰說他親中　那台灣任何一人都比他更親中

▲侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

民眾黨總統參選人柯文哲稱如果選戰只有「賴蕭配」與「侯康配」，賴蕭配會贏，因為台灣親美的板塊仍比親中更大。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（4）日受訪重申，美國是堅定盟友，且他的國安策略與美方一致；副手趙少康更直言，「如果侯友宜親中，台灣任何一個人都比他更親中，我敢這樣講。」

侯友宜說，台灣一直跟自由民主國家同盟，和美國是堅定盟友，這點毋庸置疑；先前不管訪問美國、日本，還是新加坡時所提出的國安策略很清楚，第一個是嚇阻，第二個才是對話交流，然後降低風險，他到美國去與美國的專家學者與資深官員談話，看法都一致相同。

侯友宜說，台灣在國安上一定先強化自己，跟民主國家同盟，也跟大陸好好交流，選舉到了，民進黨不要老是意識形態操弄，「我是站在台灣土地，拿一支槍顧台灣，都把我忘記了，說我是親中的人，我什麼親中都沒有」，台灣靠自己保護，靠自己加強自己力量，選舉的時候不要用這些方式，拿出政見讓台海和平穩定、世界安心比較重要。

趙少康也駁斥親中說，「講實話我很親美，我怎麼不親美呢？」回憶自己在美國念研究所，拿全額獎學金，學費一毛沒繳，每個月還給400美金零用錢、免稅，每次都還剩下一兩百元寄回去給母親，他還曾在美國公司做10年亞洲區經理，給他非常好待遇，「對我非常好，我不親美誰親美，我非常親美啊！」

趙少康強調，如果真要說區別，他認為民進黨是「親美仇中」，國民黨是「親美和中」，有個強大鄰居在旁邊，就跟他和平相處，仇它幹嘛？有本事要仇他，就不要跟他發生任何關係，去年賺他一千六百億美金幹什麼？ECFA也不敢斷。