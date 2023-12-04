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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文重提「馬王政爭」致憲政危機　馬辦駁：真正干預司法是民進黨

▲▼賴清德全國台北市競選總部成立大會，蔡英文致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文昨日出席造勢活動時重提「馬王政爭」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

針對國民黨總統參選人侯友宜主張重啟特偵組，總統蔡英文昨日出席造勢活動時重提「馬王政爭」批評時任總統馬英九手伸進司法，造成憲政危機。對此，馬英九辦公室4日反批，蔡英文舉的所謂「馬王政爭」，其實是民進黨大黨鞭立委柯建銘的「司法關說」案，且馬英九被誣指的「洩密案」定讞無罪，證明真正在干預司法的是民進黨。

馬辦批評，蔡英文治國無方，貪腐橫生，已經是國人既定的印象，不解為何蔡英文要「見笑轉生氣」？就是因為要貪腐，才在上任後就廢除特偵組，並藉著「東廠」整肅異己，關閉新聞台等，「她還有臉大聲抗辯嗎？」

針對蔡英文重提「馬王政爭」，馬辦駁斥，所謂「馬王政爭」，其實是民進黨大黨鞭柯建銘的「司法關說」案，「請問蔡英文去追究柯建銘了嗎？」，且馬英九被柯建銘等誣指的所謂「洩密案」，歷經司法檢驗定讞無罪，證明真正在干預司法的是民進黨，蔡英文顛倒黑白，搬弄是非，已不適格擔任總統。

此外，馬辦指出，蔡英文執政七年多，詐騙案件頻傳，貪腐事蹟不斷，包括疫苗採購、快篩、雞蛋等，用幾十萬成立的小公司包了政府好幾億元的採購，乃至於幾千億前瞻預算到底用在那裡，民間質疑不斷。所以一定要政黨輪替，重啟特偵組，將每個弊案都查個清楚。

馬辦最後強調，蔡英文干預司法事蹟，已到「罄竹難書」程度。包括蔡英文主持司法改革會議，要求表決到有結果；以及對前交通部長郭瑤琪遭法院判刑定讞的判例發表意見；輿論批評她任命表姐夫當最高行政法院長，已到「無法無天」地步；縱容監察委員陳師孟約詢判決馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，以及提劣跡斑斑的「綠友友」大法官等，難道蔡英文還不知恥嗎？

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