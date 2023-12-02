蕭美琴坦言不想放棄駐美大使工作　「但民進黨沒執政這位置也沒了」

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴日前接受「敏迪選讀」Podcast專訪，於今（2日）播出，對於主持人詢問駐美大使、副總統參選人角色間的調適，蕭美琴坦言，自己在美國第一線能夠有很大的自由度、也為國家做很多事情、不想要放棄，但民進黨沒有執政這個位置也沒有了，「至於未來細部怎麼分工就由總統授權，這也是我國憲法的精神。」

對於駐外工作，蕭美琴提到，在美國為台灣做外交、穿梭於各種不同立場的政黨之間，最重要的就是不能讓台灣的議題成為鬥爭武器，所以取得平衡、取得各方的信任一直是她與團隊的首要任務。

蕭美琴指出，隨時都要維持一個平衡感，第一就是美國兩黨之間，任何議題都有可能變成政黨對立的議題，要小心不能讓台灣議題變成政黨對立議題，早年台灣跟美國行政部門關係沒有那麼緊密，會有一黨執政，我國就找反對黨幫忙遊說，卻造成跟行政部門間的緊張，反而會引發一些抗拒。

蕭美琴表示，每件事情都要在兩黨能共同認同下進行，不能讓在野黨以台灣作為施壓籌碼，才能讓每個相關議題順利通過，每個步驟都要很小心，很多次民主黨、共和黨國會議員在她面前互罵，自己心裡不管怎麼想都不能夠涉入，要非常謹慎讓兩黨都信任我們。

主持人也追問，會不會擔心選上副總統有沒有發揮空間？台灣外交空間比較艱困，好不容易有一個代表可以在台美之間取得很好的平衡跟信任感，卻回來選舉，當初在答應賴清德時，有沒有討論怎麼分工跟發揮的空間？

蕭美琴坦言，其實在憲法上副總統沒有什麼特別的權責、就是備位元首，做每一件事情都要總統授權，以歷任總統來看，蔡英文任內就有幾項比較困難的改革需要副總統協助，像陳建仁也有參與年金改革議題，這是總統賦予他的任務，「憲政體制上不是我想做什麼就做什麼。」

蕭美琴表示，當初跟賴清德討論時也有提到，她在美國第一線能夠有很大的自由度、也為國家做很多事情，自己也不想要放棄，但民進黨沒有執政這個位置也沒有了，「賴清德也表達希望借重我的這些經驗，這些經驗確實很珍貴，從基層到國際，自己跟賴清德做很多討論，至於未來細部怎麼分工就由總統授權，這也是我國憲法的精神。」