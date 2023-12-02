蔡英文輔選王定宇喊國會過半　活動現場認養米克斯犬「旺萊」

▲總統蔡英文出席「貓派、狗派都是挺台派」活動。（圖／台灣新政協會提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（2日）下午，出席由民進黨立委王定宇在台南關廟大潭埤畔舉辦的「貓派、狗派都是挺台派」活動，蔡英文開心與貓、狗同框互動，也在現場領養關廟黃犬取名「旺萊」，蔡英文致詞時也提到，民進黨總統候選人賴清德是狗派，副總統候選人蕭美琴是貓派，堅信團結所有的貓狗派，絕對會贏得這場選舉的勝利。

蔡英文今出席王定宇舉辦的「貓派、狗派都是挺台派」活動，台南市長黃偉哲、市議員陳皇宇、蔡筱薇、李宗霖、台南市獸醫師公會理事長張瑞峰，以及1000位貓狗飼主們共同與會。蔡英文一路與支持者互動、在活動上替認養寵物的飼主做見證，蔡英文更在當場認養一隻關廟黃犬「旺萊」。

蔡英文表示，看到台南的汪星人與喵星人感到非常欣慰，特別肯定毛小孩家長們的辛勞。她也提到，賴清德是狗派，蕭美琴是貓派，堅信團結所有的貓狗派，絕對會贏得這場選舉的勝利。

蔡英文致詞時指出，台海穩定是全世界共同利益所在，呼籲國民要有信心，維持台海和平也要維持台灣的自主、尊嚴、民主與自由。另針對在野黨批評「大撒幣」的前瞻基礎建設，蔡表示，她花錢是為了投資台灣的未來，改善各地的重要基礎建設，帶動台灣經濟與國力提升。

蔡英文強調，她也已還債7,810億，預計明年再還債1,150億，是23年來還債最多的一年。蔡英文指出，台灣GDP規模今年預計突破23兆元，總稅收也從2015年的2.1兆成長到去年的3.2兆，今年還會比去年多，台灣也在國際競爭力評比中，躍升全球第六名。

蔡英文也喊話，因為她有國會過半，所以才能做這麼多的事情，若國會沒過半，即便有再好的政策，都沒辦法實施，呼籲臺南人要投票給最會做事的王定宇，「總統要過關、國會要過半」，讓政府繼續做事、經濟繼續發展，更有國力來照顧國民。