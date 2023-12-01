柯文哲嗆綠過半柯建銘當院長　再諷蔡英文「我絕不700多天不開記者會」

▲柯文哲1日出席民眾黨「民眾開講」。（圖／記者莊喬迪攝）。

記者蘇晏男／台北報導

高雄市前市長韓國瑜被列國民黨不分區立委名單第一，民進黨總統參選人賴清德昨表示，要避免像這樣的人成為立院龍頭（指院長），籲支持者團結讓民進黨「國會過半」。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今（1日）表示，民進黨過半，民進黨立委柯建銘當立法院長，「這難道是你們要的嗎？」引發支持者高喊「不要」。另外，柯文哲也諷總統蔡英文，稱自己絕不可能像蔡，700多天不開記者會，而是直接向人民解釋重大政策。

列民眾黨2024不分區立委名單第二的黃國昌，在立法院群賢樓旁的濟南路上舉辦「民眾開講」，活動於1日晚上7時登場，柯文哲、柯文哲競辦總幹事黃珊珊、網紅「館長」陳之漢等人皆出席。

柯文哲說，2013年洪仲丘事件、2014年太陽花學運，就是發生在立法院群賢樓前，這是一個歷史場景，從10年前公民運動開始，就是平凡的老百姓為了自身理念，自動自發集中起來。

柯文哲表示，洪仲丘事件跟太陽花學運，再到九合一大選，台灣政治風向改變；2016年1月16日蔡英文當選總統那天，本土政黨贏得立法跟行政權，他記得蔡當時勝選演說提到，從此以後，台灣任何人不需因自己的認同而道歉，讓他以為台灣從此進入共榮社會、注重國家治理時代，擺脫國民黨時代複雜的政商關係，結果沒想到7年多來，政黨利益大於國家利益，派系大於政黨利益，個人又大於派系利益。

對於賴清德稱，民進黨要過半，不然韓國瑜會當立法院長，柯文哲說，他要告訴大家，民進黨過半，柯建銘當立法院院長，「這難道是你們要的嗎？」台下民眾大聲高喊「不要」。接著柯文哲強調，他知道民眾黨力量還不夠，但無論如何，這次國會一定要三黨不過半，台灣才有機會擺脫藍綠惡鬥泥淖，走向新政治。

致詞時，柯文哲也提到，民眾黨公布不分區立委名單至今8天，期間發生很多事情，包括他自己心情都非常浮動，收到很多建議跟批評，但也有令他感動的事情，因為上個月民眾黨入黨黨員超過1600人，史無前例。

另外，在民眾提問階段，當柯文哲回應若當選總統對雙語教育的具體作法時，表示作為總統，應努力向老百姓講說「我們要誠實地面對我們今天國家面對的問題，啊我分析後要跟老百姓解釋」，所以他以後絕對不可能像蔡英文，700多天不開記者會，而是直接向人民解釋重大政策，然後聽取各種聲音，「寧可事前溝通，不要事後衝突」。