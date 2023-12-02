　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野黨批大撒幣　蔡英文強調「投資台灣未來」：我有錢可以花啊！

▲▼總統蔡英文出席「貓派、狗派都是挺台派」活動。（圖／台灣新政協會提供）

▲總統蔡英文出席「貓派、狗派都是挺台派」活動。（圖／台灣新政協會提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（2日）下午，出席由民進黨立委王定宇舉辦的「貓派、狗派都是挺台派」活動，對於在野黨指控她執政大撒幣，蔡英文致詞時表示，說實在她花了不少錢，但自己花錢是為了投資台灣的未來，改善各地的重要基礎建設，「我有錢可以花啊！台灣近年GDP、總稅收大幅成長，我不只會花錢，也已經還債7,810億。」

蔡英文表示，自己在2020年拿到817萬張票，是有史以來最高，代表人民對我授權很多，尤其國會過半，到現在7年多，現在很多成績一一顯現，現在做很多事情都是長遠、重要的工程，有些已經做完、有些剛剛開始，希望大家一起把這條路堅持走下來，就一定要選對人，現在的執政團隊有經驗、反應快也抓得住台灣未來方向，未來團隊也會更好。

蔡英文致詞時也提到，台海穩定是全世界共同利益所在，呼籲國民要有信心，維持台海和平也要維持台灣的自主、尊嚴、民主與自由。

對於在野黨批評蔡英文「大撒幣」，蔡表示，說實在她花了不少錢，但自己花錢是為了投資台灣的未來，改善各地的重要基礎建設，「我有錢可以花啊！」蔡強調，從2016年GDP17.5兆到今年預計突破23兆元，總稅收2015年2.1兆，到去年就3.2兆了耶！今年到10月底就3兆了，一定會更好。

蔡英文強調，她不只會花錢，也已經還債7,810億，明年已經編好預算再還債1,150億，這是有史以來最會還債的政府，是23年來還債最多的一年。這就是為何政府有能力投資、讓人民生活變得更好，自己剛當上總統時，國際都說台灣基礎建設不夠，至今台灣在國際競爭力評比已經躍升全球第六名。

ET快訊
每年1.6萬人得肺癌！她「沒症狀也中鏢」　醫列6大恐怖因子
每天打手機10小時　陸26歲男手肘長出千顆「珍珠」！醫：玩出
特斯拉停路邊「天降電線幫充電」！　1.3萬人看傻：行動充？
大甲媽遶境屏東　驚傳50人食物中毒送醫
劉品言豐滿上圍撐爆衣服　造型師急縫領口…俯視角度片曝光
男20年前死亡竟「起死回生」　韓警重啟調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不讓郭董缺席2024！　賴清德：若當選全力挺郭台銘「癌症醫院」計畫

蕭美琴認證賴清德有偶包　「被叫賴神所以比較ㄍㄧㄥ一點」

王鴻薇客家後援會登場　鄉親讚「客家之友」揭弊成績一流

蕭美琴坦言不想放棄駐美大使工作　「但民進黨沒執政這位置也沒了」

不捨「八年級」被打壓　林楚茵自告奮勇陪謝子涵車隊掃街

在野黨批大撒幣　蔡英文強調「投資台灣未來」：我有錢可以花啊！

綠營大咖齊聚高雄力挺李柏毅　賴清德親贈「美德毅起護台灣香火袋」

郭台銘退選後首發聲　憶亡弟郭台成：12月是他的生日月

連趕台中2立委競總成立　賴清德：當選積極推動捷運藍線

蔡英文輔選王定宇喊國會過半　活動現場認養米克斯犬「旺萊」

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

不給摸！米克斯耳朵超靈活　手靠近就往後貼：先給肉肉

王貞治抵台球迷熱情接機！　將為大巨蛋開出第1顆好球

不讓郭董缺席2024！　賴清德：若當選全力挺郭台銘「癌症醫院」計畫

蕭美琴認證賴清德有偶包　「被叫賴神所以比較ㄍㄧㄥ一點」

王鴻薇客家後援會登場　鄉親讚「客家之友」揭弊成績一流

蕭美琴坦言不想放棄駐美大使工作　「但民進黨沒執政這位置也沒了」

不捨「八年級」被打壓　林楚茵自告奮勇陪謝子涵車隊掃街

在野黨批大撒幣　蔡英文強調「投資台灣未來」：我有錢可以花啊！

綠營大咖齊聚高雄力挺李柏毅　賴清德親贈「美德毅起護台灣香火袋」

郭台銘退選後首發聲　憶亡弟郭台成：12月是他的生日月

連趕台中2立委競總成立　賴清德：當選積極推動捷運藍線

蔡英文輔選王定宇喊國會過半　活動現場認養米克斯犬「旺萊」

不讓郭董缺席2024！　賴清德：若當選全力挺郭台銘「癌症醫院」計畫

女兒才染腺病毒　夏如芝「已經失聲一個禮拜」慌了：真的很著急

海運大國效應　CTX海上保險經紀人公司15周年國際保陪協會會員全到

羅伯派汀森9件ㄎㄧㄤ事回顧！為演「西追」假裝高材生、用小帳跟黑粉吵

每年1.6萬人得肺癌！她「沒症狀也中鏢」　醫列6大恐怖因子

2023耶誕點燈晚會　南消第一大隊小小消防員體驗活動

國際身心障礙者日　新北公園有愛無礙好好玩

超商有軍械庫！他路過發現T91步槍、手榴彈　千人驚「剩我沒槍」

每天打手機10小時　26歲男手肘長出千顆「珍珠」…醫：玩出罕病了

大甲媽遶境屏東東港　驚傳50人食物中毒送醫

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

政治熱門新聞

賴清德罕見變臉怒吼　女網紅求罵反嚇壞「我不想主持了！」

柯文哲木新市場掃街　攤商當面怨：趕快出去！我們不用做生意嗎？

被賴清德阻擋當立法院長　韓國瑜嗆「先讓3拳」：第4拳就要還手了

柯文哲吳欣盈合體幫邱臣遠站台　現場記者突昏倒送醫

賴清德輔選猛攻韓國瑜　媒體人分析：代表國民黨放對了

他憶柯文哲多次讚「柯建銘不當立法院長很可惜」　嘆柯P恩將仇報

分析／民進黨攻趙少康、邊緣柯文哲　戰術調整「三腳督成詭異迴圈」

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

ET民調／2024三腳督難棄保　侯康、柯盈忠實支持者都破8成

柯文哲嗆綠過半柯建銘當院長　再諷蔡英文「我絕不700多天不開記者會」

朱立倫、侯友宜力挺聲援！　嗆民進黨「徐巧芯值得用這樣的爛招嗎？」

環保袋+壽麵被檢調說成120元　徐巧芯：政治界愛馬仕也沒這麼厲害

飛日本1599元、韓國1299元！促銷到12/4

侯友宜轟美德配是謊言配！

更多熱門

相關新聞

韋安／侯友宜願意為下一代擋子彈！

韋安／侯友宜願意為下一代擋子彈！

現今，無分藍綠政治人物中，最有資格講「保護人民、捍衛國家」，非侯莫屬。因為在他30多年的警察生涯，已經歷過30多次生死一線的警匪槍戰的「檢驗」。

綠營大咖齊聚高雄力挺李柏毅　賴清德親贈「美德毅起護台灣香火袋」

綠營大咖齊聚高雄力挺李柏毅　賴清德親贈「美德毅起護台灣香火袋」

蔡英文輔選王定宇喊國會過半　活動現場認養米克斯犬「旺萊」

蔡英文輔選王定宇喊國會過半　活動現場認養米克斯犬「旺萊」

侯友宜轟美德配是謊言配！

侯友宜轟美德配是謊言配！

賴清德赴澎湖為楊曜催票　批侯開放陸生就業：賠上台灣年輕人未來

賴清德赴澎湖為楊曜催票　批侯開放陸生就業：賠上台灣年輕人未來

關鍵字：

蔡英文前瞻建設2024總統2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲大撒幣國民黨民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

更多

最夯影音

更多
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面