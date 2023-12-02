在野黨批大撒幣　蔡英文強調「投資台灣未來」：我有錢可以花啊！

▲總統蔡英文出席「貓派、狗派都是挺台派」活動。（圖／台灣新政協會提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（2日）下午，出席由民進黨立委王定宇舉辦的「貓派、狗派都是挺台派」活動，對於在野黨指控她執政大撒幣，蔡英文致詞時表示，說實在她花了不少錢，但自己花錢是為了投資台灣的未來，改善各地的重要基礎建設，「我有錢可以花啊！台灣近年GDP、總稅收大幅成長，我不只會花錢，也已經還債7,810億。」

蔡英文表示，自己在2020年拿到817萬張票，是有史以來最高，代表人民對我授權很多，尤其國會過半，到現在7年多，現在很多成績一一顯現，現在做很多事情都是長遠、重要的工程，有些已經做完、有些剛剛開始，希望大家一起把這條路堅持走下來，就一定要選對人，現在的執政團隊有經驗、反應快也抓得住台灣未來方向，未來團隊也會更好。

蔡英文致詞時也提到，台海穩定是全世界共同利益所在，呼籲國民要有信心，維持台海和平也要維持台灣的自主、尊嚴、民主與自由。

對於在野黨批評蔡英文「大撒幣」，蔡表示，說實在她花了不少錢，但自己花錢是為了投資台灣的未來，改善各地的重要基礎建設，「我有錢可以花啊！」蔡強調，從2016年GDP17.5兆到今年預計突破23兆元，總稅收2015年2.1兆，到去年就3.2兆了耶！今年到10月底就3兆了，一定會更好。

蔡英文強調，她不只會花錢，也已經還債7,810億，明年已經編好預算再還債1,150億，這是有史以來最會還債的政府，是23年來還債最多的一年。這就是為何政府有能力投資、讓人民生活變得更好，自己剛當上總統時，國際都說台灣基礎建設不夠，至今台灣在國際競爭力評比已經躍升全球第六名。