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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《商周》評侯友宜政策剩「……」　他同情小編：找不到真的不能怪他

▲▼全國暨北區醫事團體侯援會-侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

《商業周刊》昨整理檯面上4名總統參選人曾提出的AI、半導體政見，並點出民進黨賴清德、民眾黨柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘做法利弊，但輪到國民黨參選人侯友宜時，評價只有「……」，小編更寫下「我們很努力了」。對此，民進黨立委30日表示，不能怪商周小編，侯友宜以前用「好好做代誌」閃避很多敏感議題，醜媳婦總要見公婆，選總統還是要面對問題的。

對於商周小編，民進黨立委鍾佳濱表示，走過必留下足跡，努力過就會留下痕跡，但有些人努力卻沒有留下成果，同情商周小編，他努力找侯友宜對AI跟半導體的政見，但努力了還是找不到，這不能怪他，四組候選人中對政策論述最清楚的就是賴清德，侯友宜在市政議題跟國政議題都經常答非所問、不清楚要表達什麼。

民進黨立委許智傑直言，商業周刊很努力找侯友宜的政見，結果是一片空白，以前侯友宜用好好做代誌閃避很多敏感議題，醜媳婦總要見公婆，選總統還是要面對問題的。

許智傑指出，這凸顯出侯友宜的三大問題， 1.人民聽不到他的論述重點。2.政策就算提了，多是天馬行空。3.最嚴重的就是存在感過低，這三個問題再不改進，侯友宜很難當非綠的盟主。
 

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