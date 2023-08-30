喊話綠營和台派「不要幫郭台銘連署」　他點2原因：增添變數

▲鴻海創辦人郭台銘宣布以獨立參選人身分參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，將以獨立參選人的身分展開連署。不少民進黨支持者樂見在野分裂，但吳承羲醫師透過自己經營的「東村誠醫師的診療室」粉專發文表示，不要幫郭台銘連署。

吳承羲表示，若幫郭台銘連署，個資會外洩，以後所有其他連署，罷免，公投，資料就全成了對方現成的檔案資料庫。另外，總統候選人連署，比公投連署的難度更高，不但日期只有45天，每個人只能連署給一組候選人，而且還要附身分證正反面影印本。

吳承羲指出，對郭台銘最難堪的是，連署書低空飛過，甚至第一輪合格率太低份數不夠，要拚補件。如果第一階段連署期間就給他50萬份，到時候總統票和相對應的立委票可能超過100萬，他就能持續對中國發生影響力。或者在參選登記前一刻，甚至是選前之夜，直接操作棄保把所有的票和影響力全部灌給國民黨的侯友宜或民眾黨的柯文哲，「這樣子只是增添不必要的變數而已」。

郭台銘28日記者會表示，多數民眾期望他出來選，他在產業界有將近50年的歷練，深知進步的總總細節，他有豐沛的國際視野，深知AI人工智慧新時代已來臨，台灣未來的總統需要對產業發展的洞察力，而他自己的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德！郭台銘本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席！郭台銘期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」

對於郭台銘參選，侯友宜表示，自己是國民黨徵召提名的總統參選人，既然扛起此一重責大任，侯友宜就會用最堅定的態度與意志，毫無畏懼的勇往直前。侯友宜強調，即便局勢愈發艱困，挑戰也不曾間斷，他只會更加勇敢面對，繼續努力打拚，爭取更多的支持，團結一切的力量，贏得最後的勝利。

值得注意的是，郭台銘宣布挑戰總統大位後，藍營縣市首長都紛紛表態力挺侯友宜，包括台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴。