柯文哲致詞背後寫「阿銘一定贏」　黃暐瀚嘆：這是要合作的樣子？

▲柯文哲、郭台銘出席台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前正式宣布參選總統，29日與民眾黨總統參選人柯文哲雙雙出席餐會，但兩人互動冷淡。媒體人黃暐瀚30日則在臉書貼出兩人同台的「奇特畫面」，柯文哲在台上講話，郭台銘在台下拍照，背板LED螢幕寫著「台灣阿銘一定贏」，讓他嘆道「這是要合作的樣子嗎？」

「不是抱團，就會贏！」，黃暐瀚表示，選舉要贏，得靠「爭取認同、感動人心、降低仇恨」，錢，從來都不是最關鍵的因素，有人說，錢不是萬能，沒錢萬萬不能，所以「有錢不見得能贏，沒錢一定不會贏」，但他深深不以為然，如果選舉是比錢多、執政優勢，2000年的陳水扁根本不可能贏過執政超過五十年的國民黨，黨產家產都驚人的連戰。

因此，黃暐瀚指出，非綠聯盟討論「抱團」，企圖合成一組參選，已經講了幾個月，「說真的，選民到底是越聽越期待？還是越聽越膩、越來越煩？」他直言，穩定領先的民進黨總統參選人賴清德，都已經拋出「清德三箭：顧主權、拼經濟、打黑金」，非綠這三組，還在那邊今天喝咖啡、明天喝奶茶，還有果汁可以選，「三人見不見，與民眾何干？」

黃暐瀚提到，郭台銘說要參選之後，「近郭人士」透露的周三「咖啡會」，國民黨總統參選人侯友宜昨天親口回應「不知道有這樣的消息」，等同破局；昨晚計程車工會的普渡餐會，外界所謂的「郭柯會」，柯文哲也全程嚴肅站路邊、不肯進場，等了20多分鐘，上台致詞，下台離開，郭柯互動只有短短的15秒鐘。

「這是要合作的樣子嗎？」黃暐瀚表示，擺在桌上的咖啡、奶茶跟果汁，柯文哲看都沒看，主桌的椅子，柯文哲屁股根本沒有坐下一秒鐘，只留下柯文哲在台上講話，郭台銘在台下拍照，背板LED螢幕寫著「台灣阿銘一定贏」的奇特畫面。

此文一出引發網友討論，有網友直言，「若真想合，私下也會找機會談談，不一定要公開場合」，也有網友批評郭台銘，「排好的時間不來，直接搶柯文哲的時間，霸道總裁？」、「這種做法誰想跟他合？」

據了解，昨晚的「台北市計程車工會普渡餐會」，郭台銘抵達餐會現場，至後逕自入座主桌的主位，柯文哲則是在晚間7時左右抵達，但看見郭坐在主位，柯卻沒有入座，而是站在左方一個狹小空間長達25分鐘，接著，郭台銘受邀上台致詞，等到郭說完，柯文哲才在主持人的邀請下，率領民眾黨幹部上台致詞。也傳出該餐會疑似原本就是要為郭台銘造勢，現場不僅掛有支持郭的標語，主持人也頻頻高喊「阿銘凍蒜」。