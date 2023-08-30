陳佩琪爆柯文哲選上後要她到總統府當醫師　她打臉：非總統可編派

▲柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲妻子、醫師陳佩琪昨（29日）在臉書談到退休計畫時指出，柯文哲曾說，自己當選後，陳可申請到總統府醫務室當醫師。對此，民進黨立委林楚茵30日回應，夫妻之間打情罵俏外人不便評論，但總統府醫護室的醫生屬於國軍系統，不是總統當選人可以隨便編派。

陳佩琪在臉書發文表示，有次跟柯文哲談到退休計畫，柯突然說：「總統府裡好像有醫務室耶， 我當選後妳可以申請去那邊當醫師啊！」陳表示，這麼快就迫不及待幫自己找下個工作了， 「我當然知道他在想什麼，從今年二月退休後只能靠退休金過活，嘴巴常叫我不可退休，他說老婆沒了工作就沒人幫忙賺錢養家了！」

對於陳佩琪說法，林楚茵回應，夫妻之間打情罵俏外人不便評論，但總統府醫護室的醫生屬於國軍系統，不是總統當選人可以隨便編派，總統府裡有很多志工單位，退休之後可以選擇到總統府當志工。

民進黨立委許智傑則表示，自己覺得柯P應該是在開玩笑的吧！如果是真的，那就真的太誇張了！柯文哲還沒當選就開始封官，一下子說要黃國昌當法務部長、一下子家人又自爆要進入總統府當醫師，這樣子民眾觀感不好，呼籲參選人家人都該避嫌，避免瓜田李下。

