起底im.B涉案嫌犯和賴清德「關係」　前立委疑：政商勾結白手套？

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院副院長鄭文燦遭告發，他與高階警官在私人招待所和借貸媒合平台「im.B」詐騙案主嫌曾耀鋒（化名曾國緯）聚會，目前已被北檢列為「他字案」瀆職罪被告偵辦，民進黨立委陳歐珀、國民黨議員林國春等7人均另案偵辦。對此，前立委邱毅指出，另外兩個涉案嫌犯，是前行政院顧問陳振坤、前台南市政顧問陳正修，他們都是受副總統賴清德所重視，並聘請為顧問的親近人士，也是「信賴台灣之友後援會」的重要成員，質疑「是否是政商勾結的白手套？」

邱毅今日透過臉書發文表示，目前社會焦點放在鄭文燦、陳歐珀身上，卻忽略更關鍵的一號人物，就是賴清德。賴清德長期被綠媒美化包裝，又擅於表演，很多官商關係都部署保護網，証據追查的斷點，但賴清德真是「清廉、勤政、愛鄉土」的人嗎？他指出，在im.B吸金詐騙案中，有兩個被檢調偵辦的嫌犯，一個是前行政院顧問陳振坤，另一個前台南市政顧問陳正修，而他們都是受賴清德所重視，並聘請為顧問的親近人士，也是「信賴台灣之友後援會」的重要成員。

邱毅透露，賴清德擔任台南市長六年，目前在枱面的就有三個代表人物：第一位是地下電台賣違法保健品的主持人康銀壽；第二位是涉及88槍擊案、廢爐渣案、光電弊案，並與貪財好色的經發局長陳凱凌關係密切的郭再欽；第三位是涉入吸金詐騙案的陳正修。他質疑，「為什麼賴清德特別偏好這些貪贜枉法的人，還將他們擺在顧問角色，他們到底是狐假虎威的顧問，還是政商勾結的白手套？」

邱毅提及，2016年2月台南維冠大樓倒塌，造成115人死亡、96人受傷，被認定人禍成分大於天災，作為應負責任的市長賴清德，在綠媒吹捧下，不僅未受責難，還北上高升為行政院長。上任後，一樣聘請一堆政務顧問，此次涉吸金詐騙案被起訴的陳振坤就是其中之一。他呼籲，賴清德應說明清楚，為何特別欣賞這些問題人物，有什麼不為人知的貓膩嗎？

邱毅表示，北檢雖然起訴了政商人物，卻將鄭文燦、陳歐珀另案偵辦，「這根本就是用切割案件的技巧，來為鄭陳等人脫罪！檢方裝胡塗，蓄意設置偵辦斷點，放過關鍵人物賴清德，但天網恢恢疏而不漏，大家一起來替賴清德卸妝。」