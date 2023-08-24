新北舒緩普度車潮　新店農路改善助茶農通行

▲新北市積極推動農路翻轉，持續改善農路路面及相關附屬設施。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市新店區翠峰路及雙峰路為日常居民進出通行道路，也是茶農採茶、茶葉運輸道路，同時也通往四十份公墓、長樂墓園及青潭寶塔，其中四十份公墓就有1萬8000多個牌位，是秋祭法會及春祭清明追思祭典交通管制期間，連接北宜路疏導下山方向車流的道路。為確保用路人行車安全，新北市政府農業局著手進行改善，已如期完成。

新店區翠峰路及雙峰路沿線種植茶園，是當地茶農採茶必經道路，亦連接至墓園，部分路寬狹窄會車不易，路面老舊破損，路側防護措施不足及道路排水銜接未完善等，為了方便茶農種植、採茶及運輸茶葉。

▲路面老舊破損，路側防護措施不足及道路排水銜接未完善。

新北市農業局進行農路改善，本次改善道路長度約1公里，新設鋼板護欄，強化防護措施，避免人車墜落；對既有排水溝清淤與加蓋，新設排水溝銜接既有排水，確保排水路徑暢通，修補路面老舊破損處，道路寬度增加80公分，經新北市農業局及施工團隊努力下，已全數完工。

當地里長周興旺表示，翠峰路每逢清明連假及中元普渡前後都有大量人車湧入，道路較為狹小車輛會車不易，經本次改善完成後大大增加會車空間及路面舒適度，特別感謝施工團隊的努力。

▲新北市農業局著手進行改善新店區翠峰路及雙峰路。

農業局表示，本次工程施工期間適逢清明掃墓，施作時配合調整工區施作順序，避開祭祖車潮通行路段，先施作其他非管制路段工區，順利完成車潮疏導，平時施工更注意指揮疏導工作，提供來往人車持續通行，雖然增加施工的困難度，但在當地民眾、里長及承攬廠商的配合下如期完工，感謝當地居民的體諒及施工團隊的努力。

農業局長李玟表示，新北市積極推動農路翻轉，持續改善農路路面及相關附屬設施，以提高農產品運輸效能，保障人車出入安全，本次改善路段更兼具疏導祭祖、法會車流功能效益顯著，新北市將持續推動農路翻轉，提升道路品質，營造良好的農業生產環境。

▲對既有排水溝清淤與加蓋，新設排水溝銜接既有排水，確保排水路徑暢通。

▲修補路面老舊破損處，道路寬度增加80公分，大大增加會車空間及路面舒適度。