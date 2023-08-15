基隆老大公廟今晚點亮「起燈腳」　千盞普渡公燈揭中元祭序幕

記者郭世賢／基隆報導

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，傳承百年傳統祭儀與科典，將展開為期1個月，基隆開基老大公廟在15日深夜子時將進行「起燈腳」儀式，晚上11點30分將進行開燈夜「起燈腳」儀式，點亮3000盞普渡公燈，象徵引領陰間好兄弟通往陽間道路，代表為癸卯年鷄籠中元祭揭開序幕。

▲雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

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國家第一號無形文化資產的鷄籠中元祭，今年傳承169年，15日深夜子時進行「起燈腳」儀式，點亮上3000盞普渡公燈，照亮夜空為好兄弟引路；29日下午2點開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」，讓好兄弟來到陽間接受民間供養，享用豐盛各式各樣祭品。

基隆市文化局指出，16日下午2點開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」， 癸卯年鷄籠中元祭將由郭姓宗親會輪值主普，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟，來到陽間接受民間供養，享受豐盛各式祭品；29日放水燈遊行當天，將送限量聯名奶茶，詳細資訊可上「基隆市文化局」官網或「基隆市文化局」臉書粉專查詢。

文化局表示，中元祭科儀部分，8月15日（農曆6月29日）開基老大公廟開燈；16日（農曆7月1日）開龕門；26日（農曆7月11日）豎燈篙；27日（農曆7月12日）主普壇開燈放彩；28日（農曆7月13日）迎斗燈遶境祈福；29日（農曆7月14日）晚間7點放水燈遶境遊行、午夜放水燈；30日（農曆7月15日）中元普度，9月15日（農曆8月1日）關龕門。

▲2023癸卯年基隆中元祭。（圖／基隆市政府提供）

▲3000盞普渡公齊亮迎好兄弟。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）