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社會 社會焦點 保障人權

BMW男醉駕送友回家...撞飛「遛狗男+瑪爾濟斯」　車上3人慘了

記者戴上容／新北報導

29歲洪姓塑膠廠員工今24日凌晨，在北市中山區喝酒後，駕駛BMW載3名友人返家，行經新北五股區芳洲八路口，撞上正在遛狗的70歲王姓老翁，洪酒測值0.42MG/L，上午10時被送到分局時一語不發，洪嫌3名同車友人，將被依酒駕同乘者「連坐罰」開罰6千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

▲▼ 五股車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 29歲洪男今24日凌晨，在北市中山區喝酒後，駕駛BMW轎車撞上遛狗行人，造成對方命危。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

▲▼車禍五股 。（圖／記者戴上容翻攝）

經了解，29歲洪姓男子是塑膠工廠員工，昨23日晚間與好友在北市中山區餐敘飲酒，喝酒後他駕車載送2男1女，共3名友人返家，今24日凌晨4時許，載送其中一名友人要返回五股住處，經路口時，未注意到遛狗走在行人穿越道上的70歲王姓老翁，當場將他與瑪爾濟斯小狗撞飛，人狗當場騰空飛起、重摔落地。

救護人員到場，王翁腰部重創、頭部撕裂傷，目前仍在淡水馬偕醫院搶救，目前意識不清，仍在加護病房搶救中。由於王翁身上無證件，原無法查出確切身分，後由員警掃描瑪爾濟斯晶片掃描後，才確認身分。而馬爾濟斯車禍後還會活動，已由家人帶回。

▲▼車禍五股 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼車禍五股 。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲警方對洪嫌實施酒測，發現酒測值為0.42MG/L將他逮捕，上午10時許帶往分局偵查隊，洪嫌被送到分局時不發一語，全案將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警方補充，與洪嫌同車的3名友人，明知洪嫌喝酒卻未勸阻，也將依俗稱「酒駕連坐罰」的《道路交通管理處罰條例》第35條第8項「汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，年滿十八歲之同車乘客處新臺幣六千元以上一萬五千元以下罰鍰」。

▲▼車禍五股 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼車禍五股 。（圖／記者戴上容翻攝）

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