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新北金山甘藷王競賽成績揭曉　冠軍甜度13.2度「和水梨一樣甜」

▲新北金山甘藷王競賽成績出爐。（圖／新北市金山區公所提供）

▲第八屆金山甘藷王競賽。新北市金山區長劉昌松（左2）。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為推廣金山優質甘藷，今年舉辦第八屆金山甘藷王競賽，比賽於8月14日舉辦，分別為甜度、重量及造型三組，今年共有54組作品參賽。比賽結果出爐甜度組第1名為丁玉艷種植的台農66號甘藷，甜度高達13.2度，相當於水梨的甜度；第2名由高添福所種植其甜度有10.5度，第3名則是劉小愉所種，甜度為9.8度。

金山區長劉昌松指出，重量組第1名由張慧美以2540公克拔得頭籌；第2名由劉小愉所種植其重量有2340公克；三名則由陳慧珠的2240公克獲得。造型組則由丁玉艷以如同孔雀般美麗優雅的甘藷型態而得名。

▲新北金山甘藷王競賽成績出爐。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區長劉昌松（左）測量甘藷甜度，甜度王高達13.2度。

劉昌松表示，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造型組其前3名得主，將於8月26日甘藷季主活動會場，由市府長官頒獎表揚。造型組入選的前30組作品與重量組優勝甘藷，也都會在8月26日甘藷季的會場中展出，歡迎民眾踴躍參加。

2023年的金山甘藷季除甘藷王競賽外，於8月26日主活動千人焢窯當日，特別安排了甘藷DIY體驗及舞台表演 ，活動相當多元且趣味，提升民眾對金山甘藷的認識，並特別於晚上7時安排螢光秀表演，讓民眾在焢窯的同時也可以參與如同營火晚會的樂趣。

▲新北金山甘藷王競賽成績出爐。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山甘藷重量王前3名。

另外，9月2、3日在台北希望廣場以及9月4、5日於捷運府中站板橋農會大樓旁舉辦共4天的農特產聯合促銷展售活動；今年特別與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒，可上中華郵政「i郵購」網站輕鬆購買，商品寄送台灣本島免運費。

金山區長劉昌松誠摯邀請大家8月26日(星期六)一起來金山「眾望所藷」，感受金山人文風景，體驗在地農村風情!比賽結果請至「新北市金山區公所」官網查詢或電洽活動客服小組「02-2321-2738」查詢。

▲新北金山甘藷王競賽成績出爐。（圖／新北市金山區公所提供）

▲甘藷重量組第1名由金山在地人張慧美及英國人老公，以2540公克拔得頭籌。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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