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2023眾望所藷！新北金山甘藷季8／26開跑　焢窯體驗明開放報名

▲新北金山甘藷季8／26開跑 焢窯體驗明開放報名。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北金山甘藷季8月26日開跑。新北市副市長劉和然（右）、金山區長劉昌松（左）。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023眾望所藷的金山甘藷季來了！每年8、9月是金山甘藷最甜美的產季，務必把握，錯過了就吃不到正宗的金山甘藷了。新北市金山區「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯，將在8月26日展開，活動分為「午後窯」及「星光窯」2場次進行，窯數有限，每窯1200元，將於8月2日中午12時開放，請上活動官網「2023金山甘藷季」線上報名。

新北市副市長劉和然表示，新北市金山區出產的台農66號及57號甘藷，含有豐富的抗氧化劑同時也是優秀的纖維來源，有助於促進腸道健康和消化系統功能，營養價值高。8月份為金山甘藷產季，金山區公所舉辦一系列甘藷季活動，包括8月14日甘藷王競賽、8月26日千人焢窯及9月2至5日展售會等，邀請民眾一同到金山慢旅遊、呷甘藷。

▲新北金山甘藷季8／26開跑 焢窯體驗明開放報名。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北市副市長劉和然致詞。

農業局長李玟表示，每年只有在初夏至秋季的季節，才有機會吃到正宗金山種植的甘藷，希望透過這次的活動，讓更多民眾認識金山人所驕傲的甘藷，金山區公所也將於9月2、3日在台北希望廣場及9月4、5日在板橋農會舉辦展售會。

金山區長劉昌松表示，無法前往展售會的民眾，今年金山區公所及中華郵政股份有限公司基隆郵局特別合作，推出金山紅心甘藷禮盒，在全台灣郵局皆能買到，也可以利用「i郵購-Postmall」網站，搜尋「金山農會」及「金山嚴選」商城輕鬆購買金山甘藷，選擇寄送可以24小時取貨的i郵箱取貨，方便又快速，預購活動從即日起至 9 月18日止，每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費！買甘藷、做愛心！

▲新北金山甘藷季8／26開跑 焢窯體驗明開放報名。（圖／新北市金山區公所提供）

▲▼「千層地瓜酥」。新北市副市長劉和然（中）、金山區長劉昌松（左）、農業局主任秘書劉淑芬（右）。

▲新北金山甘藷季8／26開跑 焢窯體驗明開放報名。（圖／新北市金山區公所提供）

劉昌松說，活動當天現場除了焢窯體驗，還邀請許多表演團體及劇團演出，以及現場親子創意DIY和挖甘藷等體驗活動。交通接駁方面，除了於金山市區安排免費接駁專車接送民眾至主活動會場外，也讓民眾在報名焢窯時可選擇板橋車站、台北車站及南港車站加購接駁專車接送至金山來回，讓民眾更輕鬆方便的參與活動。

金山區公所表示，甘藷季期間，由新北市景觀處與朱銘美術館攜手策畫「2023北海夜金閃閃-北海潮與火」也於今夏超火登場，活動期間自8月12日至9月3日止，帶民眾看見前所未有的北海岸，將為夏日帶來難忘回憶，顛覆您對深夜海邊的想像！活動詳情 請上官網「2023北海岸夜金閃閃-北海潮與火」查詢。

▲新北金山甘藷季8／26開跑 焢窯體驗明開放報名。（圖／新北市金山區公所提供）

▲親子焢窯鄉村體驗。

▲新北金山甘藷季8／26開跑 焢窯體驗明開放報名。（圖／新北市金山區公所提供）

▲千人焢窯8月2日開放報名。

▲新北金山甘藷季8／26開跑 焢窯體驗明開放報名。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北金山甘藷季8／26開跑 焢窯體驗明開放報名。（圖／新北市金山區公所提供）

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