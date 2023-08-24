疑債務糾紛奪命！新北19歲男被押走　遭5煞「凌虐4小時」慘死

▲▼淡水驚傳命案！19歲男從蘆洲被押走到淡水民宅中凌虐 。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市淡水區驚傳殺人案！新北19歲陳姓男子疑因債務糾紛，昨晚10時從蘆洲被押走到淡水凌虐約4小時，今天凌晨2點陳男沒了氣息，施暴人嚇壞只好報警，他們聲稱，是陳男自己從床上摔下來，被嘔吐物噎住，但送醫後醫生發現大片瘀傷，施暴者又改口說，死者生前曾與人互毆。警方初步掌握，施暴者約5人，目前已有兩人到案，但說法差距頗大，詳細事發過程有待檢警進一步調查釐清。

據了解，死者19歲陳男與人有數萬元債務糾紛，昨晚10時許，從新北蘆洲中原路被棍棒狠打一頓，施暴者又將陳男押上車，戴往淡水水源街民宅2次凌虐，24日凌晨2時許，陳男被凌虐到已無反應，眾煞嚇壞，趕緊打電話報警求救。

救護人員到場後，詢問大概狀況，但這群人寫不出陳男全名，更聲稱是聽到陳男從床上滾下來、吐出很多嘔吐物，可能是異物梗塞死亡。

而救護人員將陳男送往淡水馬階醫院後，醫生詢問為何患者身上很多瘀傷？這群人又改口，剛剛有互毆、有爭執，院方於是報警處理，警方立即逮捕其中2人，但因相關人對事發過程的描述都不一樣，案發過程有待檢警進一步調查。