越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

記者郭世賢／基隆報導

基隆市龍安街一帶、俗稱「鐵路街」的著名紅燈區，昨（1日）晚間遭警方在3處所查獲15名女子（本國籍4名、越南籍11名）非法從事性交易，包括戴、郭男2名皮條客及7名嫖客等24人，其中1名越南妹衣服來不及穿露半球，警詢後，依違反社會秩序維護法、妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦。

▲鐵路街引進越南妹，基隆警掃蕩逮15女。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警察局為持續淨化轄區治安，疫情解封，國內外觀光漸恢復常態，警方為防止重起爐灶，積極取締色情不法，針對轄內屢遭檢舉私娼攬客可疑從事色情交易處所，均列管偵蒐並適時查緝，以維社會善良風氣。

警方組成專案小組，連日派員前往仁愛區鐵路街一帶蒐證，確認檢舉屬實，檢警向法院聲搜獲准，基隆市警局由督察科、保安隊及警第一分局於1日晚間持基隆地方法院搜索票前往查緝，當場查獲15名女子（本國籍4名、越南籍11名）從事色情、戴男（39歲）、郭男（47歲）2名皮條客及7名嫖客，現場查扣手機、潤滑液、保險套、監視器等物證。

▲▼警方在現場查扣手機、潤滑液、保險套、監視器等物證。

全案24人被帶回警局偵辦，警方除依15名女子及7名嫖客依《社會秩序維護法》裁罰外，其中11名越南籍女子依入出國及移民法移請專勤隊處理，媒介色情戴、郭男2名皮條客依《刑法》妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆警第一分局長林文煜表示，警方會持續針對轄內特定行業及高風險治安處所，加強臨檢查察，對於不法情事絕不寬貸，以維市民安居生活。