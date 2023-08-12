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萬里岸邊驚見男浮屍！疑拍美景失足落海...最後照片停在這

▲萬里維納斯海岸男浮屍　疑拍景失足落海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里維納斯海岸男浮屍，疑拍美景失足落海。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區漁澳路（維納斯海岸）往野柳方向，一處涼亭附近海域，今（12日）上午7時許驚見一具浮屍，趴臥在潮間帶礁石，經查確認是51歲魏姓男子，頭部右側及額頭有擦撞傷，在岸際找到一支手機，警方發現死者手機內，只拍到涼亭未拍到海的畫面，研判可能在拍攝海岸美景時，未注意礁岩長滿海藻，疑不慎失足落海，但死因還有待檢方相驗後釐清。

新北市消防局上午7時19分獲報，一名釣客指稱，在龜吼漁港往野柳方向葉出亭2號涼亭外，離岸約5公尺發現1具浮屍載浮載沉，立刻派遣萬里分隊出動共3車6人，警消、海巡人員合力將遺體打撈上岸，經確認是男性，身著米色上衣、深色短褲。

▲萬里維納斯海岸男浮屍　疑拍景失足落海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方發現死者手機內，只拍到涼亭未拍到海的畫面。

警方發現在岸際邊發現1支手機；隨後在死者短褲內，找到汽車遙控器，循線在附近停車場，離事發現場約50公尺處，找到其黑色轎車匹配吻合，查出死者為51歲魏姓男子，住在新北市中和區，且該支手機也為魏男所有，後續通知他太太趕赴現場，確認死者身分。

偵查隊鑑識小組到場採證，發現魏男頭部右側及前額有明顯外傷，且死者車上及家中均未發現遺書，警方檢視手機內照片，發現有多張風景張，最後一張是拍到落海處前涼亭，但沒有拍到海邊畫面，研判是在拍攝海岸美景照時，未注意礁岩長滿海藻，疑不慎踩空礁岩失足落海，已報請檢方相驗釐清事故原因。

新北市萬里區從龜吼到東澳漁港的3公里多海岸線，就是聞名的「維納斯海岸」 ，曾獲內政部營建署的票選活動全台十大海岸美景第一名，除了欣賞無敵海景，日出、夕陽皆美；不僅從岸上欣賞也美，近距離的接觸更能感受沙灘之細白，海水之乾淨，還有季節限定的綠石槽，吸引許多遊客拍照打卡。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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