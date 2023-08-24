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新北民宅火警！4人受困「打119聽指令逃生」　26消防員急灌救

▲▼新北平溪區昨(23)日晚間有一處民宅發生火警。（圖／記者郭世賢翻攝）
▲新北平溪區昨(23)日晚間有民宅發生火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／新北報導

新北平溪區昨(23)日晚間有一處2層樓民宅發生火警！有住戶打119報案，指家中2樓失火，屋內共有4人受困。經警消人員電話指示避難逃生，報案民眾和家屬自行脫困，消防局也派遣26名消防員前往現場搶救，在7分鐘內順利將火勢撲滅，幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清中。

消防局23日晚間19:42接獲住戶報案，指他位於新北平溪區中華街上的住宅2樓起火，且屋內有4人受困，消防人員立即線上指導避難逃生，並請他們保持冷靜，確認是否能逃生，或先至房間關門待救。報案者表示應能自行逃出，在持續保持通話下，報案人於7分鐘後表示一家4人皆已安全脫困，同時消防局也派出26名人員到場灌救，並迅速將火勢撲滅，幸無人員受傷，燃燒房間雜物面積約5坪，起火原因待查。

▲▼新北平溪區昨(23)日晚間有一處民宅發生火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市政府消防局表示：謹記「小火快逃，濃煙關門」的要領，若濃煙沒那麼大，立即趕快逃走，如果火有蔓延趨勢且濃煙太大擋住路線，不要貿然救火，民眾可以待在室內，並將門縫塞住阻擋濃煙，等待消防人員的救援，民眾遇到火警意外，千萬要保持冷靜，記住逃生法則。

▲▼新北平溪區昨(23)日晚間有一處民宅發生火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

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