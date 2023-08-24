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傳播妹控遭「貢丸+香腸」侵犯！肉粽掌鏡拍片　眾男客下場出爐

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲18歲的傳播妹小安(化名)控訴遭貢丸、阿智、香腸3名男子接連性侵。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

一名18歲的傳播妹小安(化名)控訴陪唱時，因不勝酒力，被綽號貢丸、阿智、香腸3名男子接連性侵，還被綽號肉粽的男子拍下她和貢丸的9秒性愛片。新竹地院審理時，貢丸、阿智表示以1萬2和小安講好性交易，法官認為他們證詞一致，另性愛片也傳出女生呻吟聲，判處2人無罪。而香腸緊接在2人之後，趁小安陷入昏睡性侵得逞，則依犯乘機性交罪，處3年6月徒刑。另肉粽偷拍小安性愛片，被處5月徒刑，可易科罰金15萬元。全案還可上訴。

檢方調查，綽號香腸的男子，和綽號貢丸、阿智、肉粽等人於前年8月4日相約在友人湯圓住處喝酒唱歌，並叫來多位傳播小姐到場陪唱。到了隔日凌晨3、4點，其中一名傳播妹小安酒醉，被貢丸和阿智攙扶到隔壁倉庫的2人座沙發上，由貢丸在關燈的情況下性侵得逞，而阿智則在一旁觀看，期間肉粽等人有進出倉庫，肉粽甚至拿起手機竊錄小安遭性侵的9秒影片，還傳給其他友人觀看。

等貢丸完事離開後，阿智本來也想性侵小安，正撫摸小安身體時，看到香腸進來倉庫，因而穿上四角褲離開。而香腸見小安仍不省人事，竟接手性侵小安。後來香腸將小安臥倒的照片傳給小安經紀人，經紀人前來將昏睡的小安接走。小安清醒後發現自己遭到性侵，報警處理，檢方調查後，將貢丸、阿智、香腸和拍照的肉粽起訴。

全案審理時，貢丸表示，他進包廂不久，就聽到阿智問負責找傳播的香腸「小姐有無做S」，香腸說有，但比較貴「一次1萬2千元」，因此他直接問小安可否性交易，小安說可以，但因為現場還有其他公司小姐，她會不好意思，所以她裝醉，叫我們扶她到隔壁包廂。他和小安性交完，她還是清醒的，聽阿智也說要問問小安可否性交易，他就離開了，過沒多久看阿智也回來了。

阿智則說，他原本經小安同意，也想性交易，但摸到小安下體時，香腸就大搖大擺地進來，手上又拿著手機，因為香腸很喜歡拍人嘲笑，他覺得香腸要拍他，當下說「我不要了」就離開了。

法官認為，小安對與貢丸、阿智發生性行為時的證詞不一，但貢丸、阿智先在包廂詢問性交易、貢丸再詢問小安性交易，最後貢丸完事後，阿智又詢問小安能否性交易的這些細節彼此互核都一致，加上肉粽偷拍的9秒性交片裡，傳出女生呻吟聲，和阿智證稱貢丸和小安性交易時，聽到女生發出呻吟相符，因犯罪證據不足，判兩人無罪。而肉粽的偷拍行為，則依犯無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

另外，小安到醫院驗傷後，下體驗出香腸的DNA，並一致證稱自己完全不知道和香腸發生過性行為，加上香腸性侵完小安後，回房喊「X，那個小姐咬我XX咬到流血」現場友人都有聽到，判定小安在和貢丸、阿智發生性行為後，可能因不勝酒力等原因昏睡，被香腸性侵得逞，依犯乘機性交罪，處他3年6月徒刑。全案還可上訴。

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