基隆創意科技夏令營　家長學子共學點燃夏日熱情

▲基隆創意科技夏令營，學生利用麥昆小車進行遙控足球賽。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

炎炎夏日！基隆市三所科技中心（安樂、百福、銘傳）今年暑假接力舉辦多場科技夏令營，帶領基隆學子進入充滿創意與發現的科技創意世界，從國小低年級到國中8年級，都有各種不同的主題可以選擇參加，其中還有可以家長一起同樂的親子場，多元豐富的營隊內容，引領著學生們在今年盛夏尋找到無限樂趣。

基隆市教育處長劉美蘭表示，百福科技中心今年以資訊科技-SCRATCH為主題，規劃整整3天的活動時內容，不但讓學生了解SCRATCH中，由程式、造型、音效構成的圖像物件，更使用這個視覺化的程式語言分組發想創意，製作出完整的動畫或遊戲。

銘傳科技中心也為使市民大眾對於科技領域有進一步的認識及實際體驗，特舉辦三場暑期親子工作坊，包括「跳跳仿生蛛」、「數位絹印」以及「下坡小羊」，都是非常適合小朋友學習機構與結構的實作活動。透過家長與孩子共同完成實作任務，除了體驗動手做、動腦想、用心觀察的精神之外，也開啟科技教育的廣闊視野，更拉近親子距離。

▲學生與家長參與安中營隊，利用做好的抖抖機械獸進行競賽。

安樂科技中心則帶領學童，透過簡單有趣的遊戲和實際動手操作，藉由程式卡牌編程吐司機器人；也讓學生操控Maqueen小車來了解機電整合與程式控制的樂趣，學員可以嘗試運用程式廣播進行遙控挑戰小車遙控足球比賽的有趣任務；還有從設計測量的方法到鑽床的使用與焊接技巧、繪圖設計，從認識原理開始，進行科學探究，設計出充滿奧秘的抖抖機械獸。

參與的學生提到他最喜歡的就是數位絹印，他畫的圖只花幾分鐘就變成了網版，只要有顏料，不管是衣服、袋子還是帽子，都可以輕鬆印上專屬他的圖案，超級開心的！也有家長說，非常感謝科技中心能夠辦理這些充滿樂趣與啟發性的科技體驗活動，讓孩子們愛上科技，快樂學習了程式設計與機械組裝，家長們也能一起享受陪伴孩子學習的時光。

劉美蘭表示，今年暑假因為疫情鬆綁，讓學生利用寒暑假比較沒有課業壓力跟補習的時候，參加一些不同於課本內容的科技課程，透過這些營隊及工作坊，可以學習在生活中很實用的知識跟技能，也可以讓小朋友探索自己對未來生涯的興趣。