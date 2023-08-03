基隆明上班上課！紅黃線停車7點前需駛離　路邊停車恢復收費

▲基隆市4日早上7時起全市道路紅黃線及路邊收費停車格恢復收費。
記者郭世賢／基隆報導
基隆市明天（4日）恢復正常上班上課，交通處表示，4日早上7時起全市道路紅黃線及路邊收費停車格恢復收費。
卡努颱風逐漸遠離，基隆市4日恢復上班上課，3日部分路段開放紅黃線停車，4日早上7時起全市道路紅黃線及路邊收費停車格恢復原規定，停放在道路紅黃線區域的所有車輛，必須在4日7時前駛離，違反規定者將依道路交通管理處罰條例規定，會拖吊移置並處以罰鍰。
基隆市路邊收費停車格也從明（4日）天早上7點恢復原收費。
▲基隆市4日早上7時起全市道路紅黃線及路邊收費停車格恢復收費。
記者郭世賢／基隆報導
基隆市明天（4日）恢復正常上班上課，交通處表示，4日早上7時起全市道路紅黃線及路邊收費停車格恢復收費。
卡努颱風逐漸遠離，基隆市4日恢復上班上課，3日部分路段開放紅黃線停車，4日早上7時起全市道路紅黃線及路邊收費停車格恢復原規定，停放在道路紅黃線區域的所有車輛，必須在4日7時前駛離，違反規定者將依道路交通管理處罰條例規定，會拖吊移置並處以罰鍰。
基隆市路邊收費停車格也從明（4日）天早上7點恢復原收費。
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