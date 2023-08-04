2蒙面匪闖社區電梯！她遭電擊被搶5萬險死　真相曝光讓她傻眼

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆某大型社區驚傳蒙面歹徒持電擊槍搶劫案！日前有女住戶在臉書驚恐發文，說自己在社區電梯遇上一男一女戴黑色頭套的歹徒搶劫，尾隨進電梯內與她爆發拉扯，對方甚至拿出電擊槍將她壓在地上猛電，將裝有5萬元的錢包搶走逃逸，警方獲報後調閱監視器，鎖定吳姓、鄭姓嫌犯身分，在新北淡水一帶將2人逮捕到案，詢後依強盜罪嫌移請基隆地檢署偵辦。

▲基隆某社區大樓驚傳1男1女歹徒戴頭套電梯內持電擊槍行搶。（圖／記者郭世賢翻攝）



據了解，這名被搶的林姓女子住在基隆中正區某大型社區，6月9日她在社區大樓電梯遇上2名蒙面人，對方竟跟進電梯動手行搶，從電梯監視影像可見，1名蒙面女子負責按住電梯開關拖延時間，另1名蒙面男子則將被害人壓在地上不斷拉扯，甚至持電擊槍電擊被害人，將裝有5萬元現金的錢包搶走後逃逸，受害人驚魂未定、發文說當下大聲求救卻沒有人理，「被電到差點死」。

▲▼女歹徒（粉衣者）負責按住電梯按鈕以免被發現，男歹徒（右）則持電擊槍攻擊被壓在地上的被害人。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方獲報後，隨即調閱周邊監視器畫面，並循線追查吳姓歹徒身分，發現吳男竟為被害林姓女子認識的網友，吳得知林的作息後，夥同鄭女到林女居住的大樓行搶，經向基隆地檢署聲請拘票，當日便於新北市淡水區一帶將吳男及鄭女帶案說明，並起獲證物，警詢後依違反強盜罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

▲被搶女子立即向警方報案。（圖／記者郭世賢翻攝）