基隆表揚信義區21位模範父親　謝國樑讚許自身成就良好典範

▲基隆市長謝國樑（前左3）與議長童子瑋（前右3）和義民里模範父親陳東財合照。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

慶祝一年一度的父親節，信義區模範父親及好人好事代表表揚活動，4日午間在信義區溫馨登場，市長謝國樑頒獎表揚21位模範父親及20位好人好事代表，感謝受獎者的良善事蹟，為社會樹立良好的典範，成為信義區的美麗人文風景，並提前向大家致賀父親節快樂。

謝國樑致詞時提到，颱風過後造成部分低窪地區積淹水，市府工務處已致力於田寮河側雨水箱涵出口處，設置抽水設施，期盼改善田寮河沿岸積淹水問題。

謝國樑表示，信義區今年推選21位模範父親，包括原住民賴忠源、義幸里李茂芳、東明里羅世斌、東光里陳清男、義昭里范揚成、禮儀里邵澤樂、禮東里李清海、義和里林孝榮、孝忠里呂孟宗、義民里陳東財、東信里馬福能、孝賢里莊榮清、智誠里邱石頭、東安里黃純柔、孝岡里褚明芳、孝德里李秋來、仁壽里卜令枬、智慧里郭建皇、信綠里周勝德、孝深里葉振忠、仁義里劉武顯。

▲基隆市長謝國樑與義和里好人好事代表郭李善女士合影。

榮獲信義區模範父親的智誠里邱石頭，已年過八旬，由金門軍郵站副站長職位退休，含辛茹苦養育五位子女，每位子女在各領域皆有所成就，擔任鄰長已達四十年，熱忱服務里鄰，待人親善，將代表信義區接受全市表揚。

信義區20位好人好事代表，則是原住民江金吉、義幸里顧袁台貞、東明里郭蓮、東信里郭龍雲、義昭里莊振銘、東安里陳貴川、仁壽里陳宗魁、智誠里吳政仁、孝深里何林義、義民里陳炳森、孝賢里楊王振、仁義里林育汝、信綠里姚應聰、禮儀里費立懷、孝岡里郭文卿、孝德里蔣碧玉、智慧里吳秀華、禮東里張次郎、義和里郭李善、孝忠里張樹源。

其中，義和里郭李善女士，自小刻苦勤儉，平時熱衷公益，擔任里內環保志工，協助巷道清潔與清掃，熱忱服務社區及關懷據點，深獲長輩們的肯定，將代表信義區接受全市表揚。

▲基隆市長謝國樑（後2排左3）與議長童子瑋（後2排右4）和智誠里模範父親邱石頭合照。