颱風假揪友衝八分寮吃豬腳「店沒開卻火燒車」　駕駛苦笑：有夠衰

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區今（3日）中午12時許發生火燒車意外，一輛休旅車引擎突然起火燃燒，現場竄出熊熊大火，令人怵目驚心，整輛休旅車燒成廢鐵，駕駛無奈表示，因放颱風假特地約2名友人，開車到瑞芳八分寮吃豬腳，沒想到店家沒開店，吃不到豬腳，車子卻突然起火燃燒成廢鐵，直呼「有夠衰」。

▲瑞芳休旅車引擎起火燒成廢鐵。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市瑞芳區106線75.5公里處3日中午發生火燒車事件，一輛休旅車引擎突起火燃燒，新北市消防局12時49分獲報後，立即派員馳援現場，警消人員立刻佈水線射水灌救，迅速將火勢撲滅，車內3人已逃出車外，所幸無人員傷亡，無人需要就醫，至於詳細起火原因，仍有待火災鑑識人員進一步調查釐清。

駕駛無奈表示，車子已有18年了，經常定期性保養，當時發現引擎突然冒煙，隨後起火燃燒，今天剛好放颱風假，想起八分寮豬腳店家的味道，特地開車載2名友人到八分寮，本來想先打電話確認有無開店，結果找不到店家電話，沒想到了現場，店家卻打烊休息，車子還莫名其妙燒成廢鐵，直呼「有夠衰」。

▲瑞芳休旅車引擎起火，瞬間變火球。（圖／民眾提供）

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田提醒，車輛行進中有可能因引擎室電線電器短路造成的火花，加上引擎周遭如果有相關油路破損、漏液等，在高溫環境下任何油類均是易燃品，容易進而引發火勢；平時就要注意車內是否有漏油、電路是否老舊，在長途旅行行車前建議交由專業技師檢查，平時保養汽車需注意各機件是否漏油現象，依照使用手冊按時更換零件，更換各式消耗油品。若不幸發生火災，應立即逃出並打「119」報案，告知明顯火警發生地點，讓消防人員能在第一時間抵達火災現場協助處理。

▲▼警消人員立刻佈水線射水灌救，迅速將火勢撲滅。（圖／記者郭世賢翻攝）