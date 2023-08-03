　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風假揪友衝八分寮吃豬腳「店沒開卻火燒車」　駕駛苦笑：有夠衰

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區今（3日）中午12時許發生火燒車意外，一輛休旅車引擎突然起火燃燒，現場竄出熊熊大火，令人怵目驚心，整輛休旅車燒成廢鐵，駕駛無奈表示，因放颱風假特地約2名友人，開車到瑞芳八分寮吃豬腳，沒想到店家沒開店，吃不到豬腳，車子卻突然起火燃燒成廢鐵，直呼「有夠衰」。

▲瑞芳休旅車引擎起火。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳休旅車引擎起火燒成廢鐵。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市瑞芳區106線75.5公里處3日中午發生火燒車事件，一輛休旅車引擎突起火燃燒，新北市消防局12時49分獲報後，立即派員馳援現場，警消人員立刻佈水線射水灌救，迅速將火勢撲滅，車內3人已逃出車外，所幸無人員傷亡，無人需要就醫，至於詳細起火原因，仍有待火災鑑識人員進一步調查釐清。

駕駛無奈表示，車子已有18年了，經常定期性保養，當時發現引擎突然冒煙，隨後起火燃燒，今天剛好放颱風假，想起八分寮豬腳店家的味道，特地開車載2名友人到八分寮，本來想先打電話確認有無開店，結果找不到店家電話，沒想到了現場，店家卻打烊休息，車子還莫名其妙燒成廢鐵，直呼「有夠衰」。

▲瑞芳休旅車引擎起火。（圖／民眾提供）

▲瑞芳休旅車引擎起火，瞬間變火球。（圖／民眾提供）

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田提醒，車輛行進中有可能因引擎室電線電器短路造成的火花，加上引擎周遭如果有相關油路破損、漏液等，在高溫環境下任何油類均是易燃品，容易進而引發火勢；平時就要注意車內是否有漏油、電路是否老舊，在長途旅行行車前建議交由專業技師檢查，平時保養汽車需注意各機件是否漏油現象，依照使用手冊按時更換零件，更換各式消耗油品。若不幸發生火災，應立即逃出並打「119」報案，告知明顯火警發生地點，讓消防人員能在第一時間抵達火災現場協助處理。

▲瑞芳休旅車引擎起火。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警消人員立刻佈水線射水灌救，迅速將火勢撲滅。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳休旅車引擎起火。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳休旅車引擎起火。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／卡努颱風來襲！　基隆市：今全天停收垃圾

►快訊／卡努颱風逼近北台灣　野柳地質公園「全區預警性」封閉

►快訊／卡努颱風「恐掀4米巨浪」基隆嶼8／3封島2天　多處景點封閉

►越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

►2023眾望所藷！新北金山甘藷季8／26開跑　焢窯體驗明開放報名

ET快訊
大玩SM窒息式性愛害命！　他伴屍6天屍體爛臭
快訊／中華男籃3分惜敗！　仍創史上最佳名次
快訊／颱風天到海邊游泳！　男遭大浪捲走
快訊／卡努更近了！　14縣市大雨特報
AV女優現場泡溫泉！　三上悠亞辣露南半球
大雨地面濕滑！工程車摔爛4命危　台電：未回報出工
快訊／九鵬基地爆炸意外　技術師95%燒傷命危
直擊／27位AV女優合體！　三上悠亞：想來台灣住了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大玩SM窒息式性愛絕命！他伴屍6天任屍體爛臭　二審判決出爐

快訊／颱風天到海邊游泳…台東男「遭大浪捲走」！警消搜救中

九鵬基地如煉獄！500KG推進劑閃燃達3千度高溫　防焰服全燒穿　

北市德州賭場被抄！女外送員正好送來知名粥品...訂單被迫取消

墜谷原因曝！台電工程車便道翻落山谷　整輛車全爛4命危2傷

快訊／九鵬基地推進劑閃燃釀4輕重傷　52歲技術師95%燒傷命危

快訊／颱風假+1！台東宣布「綠島鄉」：1800停班停課

颱風假揪友衝八分寮吃豬腳「店沒開卻火燒車」　駕駛苦笑：有夠衰

國考2度落榜心情差　屏東男持美工刀殺傷3家人…判刑4年半

樂陞案坑殺2萬投資人！　許金龍等人判賠53億元

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

大玩SM窒息式性愛絕命！他伴屍6天任屍體爛臭　二審判決出爐

快訊／颱風天到海邊游泳…台東男「遭大浪捲走」！警消搜救中

九鵬基地如煉獄！500KG推進劑閃燃達3千度高溫　防焰服全燒穿　

北市德州賭場被抄！女外送員正好送來知名粥品...訂單被迫取消

墜谷原因曝！台電工程車便道翻落山谷　整輛車全爛4命危2傷

快訊／九鵬基地推進劑閃燃釀4輕重傷　52歲技術師95%燒傷命危

快訊／颱風假+1！台東宣布「綠島鄉」：1800停班停課

颱風假揪友衝八分寮吃豬腳「店沒開卻火燒車」　駕駛苦笑：有夠衰

國考2度落榜心情差　屏東男持美工刀殺傷3家人…判刑4年半

樂陞案坑殺2萬投資人！　許金龍等人判賠53億元

七堵暖暖一日小旅行！雙生土地公廟感受人文風情　走進峽谷森呼吸

卡努颱風持續降雨　石門水庫蓄水率98%...不排除調節性洩洪

索馬利亞女選手「驚爆走後門」！體育部長認了道歉：：她沒比賽過

台東幸福電影院登場　邀新住民親子家庭共賞

小米父親節優惠8／3開跑　新品「無線洗車機」2千元搞定

車開一半「引擎蓋飛走」疑似用膠水黏　公司駁斥：不會自動脫落

麥味登母公司揚秦H1每股賺2.08元　新品牌「涮金鍋」9月開出

快訊／高錦瑋轟16分、5助攻　世大運中華男籃惜敗波蘭爭本屆11名

陳為民罵出代表作！飆罵一個上午　頭痛欲裂「快得高血壓」

陸長征4系列火箭第100次發射　送低軌衛星風雲三號第6星上太空

灰鸚鵡自學「跨O小」罵奴才　發音標準...網笑：髒話學很快

社會熱門新聞

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

快訊／九鵬飛彈基地爆炸　2人嚴重燙傷

無照男開賓士載妹撞民宅　車主是知名直播主

邱莉莉辱警「沒路用」　遭判拘役30日

即／嘉義深夜重大車禍！1死2傷

即／搶救畫面！台電工程車墜谷「4命危2傷」送醫

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

澎湖捐肝孝子遭觀光客圍毆　動手5人涉5罪全起訴

快訊／北市士林區大樹倒塌　雙向緊急管制

獨／「白飯之亂」熱炒店何時復業？　老闆說話了

快訊／卡努襲台新莊颳強風！工地鷹架遭吹落

颱風還沒來基隆先淹水！老闆開店「水衝出來」

更多熱門

相關新聞

美麗華提前至8點打烊　網友罵爆

美麗華提前至8點打烊　網友罵爆

卡努颱風來襲，北北基宣佈放颱風假，北部百貨業者面臨3年後首個颱風襲北，都採取嚴陣以待的態勢，從昨晚到上午9時前，共有超過20間百貨賣場宣布8／3停業一日，部分開店賣場在官網都被網友留言負評，而美麗華在近4時宣佈賣場提前至晚上8點結束營業，更反被網友痛批「缺乏同理心」。

比漾廣場、CITYLINK宣佈提早打烊

比漾廣場、CITYLINK宣佈提早打烊

沖繩颱風災情慘！美軍「氣象雷達」被吹翻

沖繩颱風災情慘！美軍「氣象雷達」被吹翻

老闆一見颱風假「改天再補班」！員工傻爆

老闆一見颱風假「改天再補班」！員工傻爆

連2天颱風假夢碎？卡努暴風圈可能縮小

連2天颱風假夢碎？卡努暴風圈可能縮小

關鍵字：

新北瑞芳八分寮火燒車豬腳颱風假影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO交保憲哥要他道歉

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面