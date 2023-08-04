女兒拋棄繼承！父房屋法拍200萬歸國庫　執行官：她做錯「這件事」

▲家人拋棄繼承，結果200萬遺產拿不到。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

法務部行政執行署宜蘭分署7月31日拍賣基隆市七堵區崇禮街一處民宅，最後以425萬5000元拍定，扣除己死亡前屋主欠稅款、抵押貸款等款項後，還剩約200萬可以發還遺產管理人，不過繼承人都已拋棄繼承，所以這筆錢將全部歸屬國庫。

▲拍賣前，宜蘭分署進行法拍空屋帶看服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市一位郭姓男子因積欠稅款及汽燃費與交通罰鍰共14萬餘元，以及逾百萬元債務，名下位於基隆市七堵區崇禮街的3樓建物，被宜蘭分署查封，該建物約21坪，屬邊間物件、採光佳，隔成三房均開窗並有一廳廚衛及前陽台，鄰近南興市場，步行至七堵火車站僅約12分鐘，交通十分便利，最終以425萬5000元拍定。

據了解，郭男有2名女兒，郭男死後因為有欠債，所以兩個女兒都均拋棄繼承，至於原因可能是郭男還有民間債務未了，且還有欠銀行債務，是否已清償不明，才讓女兒急著拋棄繼承。

法院則選任律師為遺產管理人，該不動產拍賣價金扣掉執行費、代徵稅款、遺產管理人報酬、抵押貸款後，剩餘款大約還有200萬餘元可以發還遺產管理人，但依照民法1185條規定，在遺產管理人走完公示催告程序、清償債權並交付遺贈物後，如有剩餘，全部將歸屬國庫。也就是說，已經拋棄繼承的兩個女兒，不能再領這筆錢。

宜蘭分署鄧執行官表示，如果屋主的孩子知道法拍後還會有剩餘款，應該會後悔當初為何要拋棄繼承了，他提醒，我國民法現今已採「概括繼承、限定責任」，就算是繼承了屋主的遺產，只要遵守民法的規定，如實製作遺產清冊、公示催告請債權人陳報債權，清償被繼承人的債務、交付遺贈，都可以在繼承遺產的範圍內負有限責任，並不會有繼承人個人財產遭逝者債權人追討的情形。所以，拋棄繼承前，一定要想清楚利弊得失，別拋棄了以後才後悔，到時候就來不及了！