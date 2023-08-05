▲基隆Podcast暢談300年開拓史，暖暖輕鬆走朝聖淡蘭古道。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」本週第二季第11集，主持人余治明邀請基隆社區大學副校長周俊男，與市府觀銷處負責淡蘭古道觀光承辦人潘叡穎，一同在節目上介紹淡蘭古道的歷史人文，與基隆暖暖在地觀光產業，推廣暖暖三條徒步走路線全新攻略，讓民眾感受大自然的寧靜。

周俊男說，古時路途艱辛，先民在路上用石頭修築簡易土地公廟為求心靈寄託，整條淡蘭古道約有250座，佔台灣用石頭建造的土地公廟類型中約四分之一（全台以石頭建造的小型土地公廟約1千座），也是路上的奇特景象。

周俊男表示，淡蘭古道名稱分別來自「淡水廳」及「葛瑪蘭廳」兩個地名，是先民來往北台灣的交通要道，淡蘭古道主要分為北中南三條道路，提供當時的貿易往來，其中暖暖作為淡水河航運的終點，也是中路的起點，所以暖暖也是淡蘭古道的交通樞紐。雖然因時代演進而荒廢，卻也保存當地的自然生態，最特別的是仍保存冰河時期的活化石「雙扇蕨」，所以觀銷處將雙扇蕨作為淡蘭古道的主視覺，體現淡蘭古道豐富的生態。

周俊男提到，淡蘭古道在清朝扮演運送茶葉及樟腦的貿易道路，暖暖當地也盛產大菁，是可以做為藍染的材料，也成為藍染工藝的重鎮之一，至今在暖暖的大菁農場還可以體驗傳統的藍染工藝，製作的成品也會因為技法的不同，呈現獨一無二的風貌。

潘叡穎表示，淡蘭古道跨越台北、新北、基隆、宜蘭四縣市，也是「國家級綠色步道」，中央主管單位與地方共同推廣，打造成為人文薈萃的觀光景點，另外暖東峽谷也有和日本的登米步道締結友誼步道。他說，自己也親身走過淡蘭古道中路，花了四天三夜的時間，從暖暖走到宜蘭外澳，沿路上也有規劃露營點，對於露營客來說相當友善，也提醒大家不要在山林野炊，保護當地的生態，做到無痕山林。

余治明指出，淡蘭古道是清朝時期連接淡水廳和噶瑪蘭廳的主要交通路線因而得名，現已演變為一處兼具欣賞山林美景和體驗台灣三百年開拓史的重要旅遊景點，在2019年淡蘭古道更成為台灣首條國家級的綠色步道，觀銷處也推出朝聖輕走、山水健行及暖東健走等三條暖暖徒步走路線，提供旅客全新、完整的旅遊體驗，帶動旅客深度走訪暖暖，帶動暖暖的旅遊熱潮。

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