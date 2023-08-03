卡努侵襲！新北鼻頭漁港湧入「海漂垃圾」　已清完恢復通行

記者郭世賢／新北報導

颱風卡努來襲又逢大潮，今（3日）瑞芳鼻頭漁港，因浪湧入大量海漂垃圾並溢出至港外道路，新北市政府漁業處接獲通報後，立即偕同瑞芳區漁會調派大型機具及時清理路面垃圾，於下午1時完成港外道路清理搶通，隨後進行海漂垃圾打撈，避免再遭拍打至道路，保持居民道路暢通。

▲新北市瑞芳區鼻頭漁港湧入海漂垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

漁業處表示，鼻頭漁港呈外寬內縮的峽灣地形，樹木枯枝等漂流木易因潮汐而滯留於港區，為避免漂流木損壞漁船機具或阻礙水路航道，如逢颱風前後，瑞芳區漁會會於漁港港嘴區域架設攔木網，以防堵海漂物湧入。3日因卡努颱風又適逢大潮，導致大量破碎保麗龍細粒及保特瓶等輕材質海漂垃圾隨浪越過攔木網進入港區，並遭海浪拍打蔓延至港外道路，影響當地居民通行。

漁業處上午10時接獲通報後，立即前往現場並協調漁會調度大型機具如山貓及怪手，由環保局協助垃圾載運；下午1時完成港外道路清理搶通，隨後進行海漂垃圾打撈，避免再遭拍打至道路，農業局長李玟現場視察指示，深夜11時將再度發生大潮，請漁業處協同瑞芳漁會、公所持續監控，視風雨狀況隨時進場清理港外道路及水域。

漁業處長簡明雄表示，本次清理的海漂垃圾多屬民生垃圾，呼籲民眾平時到海邊遊玩務必將垃圾帶回家，共同維護美麗的海洋，另颱風尚未遠離，仍請民眾不要前往漁港或海邊觀浪，以確保自身安全。

▲大型機具及時清理路面垃圾，並由清潔隊協助清運，鼻頭漁港已恢復通行。

▲新北市農業局長李玟（左）、瑞芳區漁會常務監事林進東（右）於鼻頭漁港指揮清除港內及路面垃圾。

▲瑞芳區漁會理事長呂萬和（左）、農業局長李玟（中）視察大型機具清除路面垃圾。