新北配合全國同步勞檢　勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地

▲新北市勞工局長陳瑞嘉（左1）與職安署副署長林毓堂率隊檢查情形。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

勞動部今（10日）發動全國勞檢機構，針對營造業實施同步勞檢，新北市兵分三路，勞工局長陳瑞嘉率隊會同職安署副署長林毓堂，前往台灣銀行新永和分行新建工程突擊檢查，另外兩組同仁前往其他建案工地實施檢查，降低夏季工地熱危害、墜落、感電等職災類型的發生率，確保營造業勞工都能夠安全工作。

新北市勞工局長陳瑞嘉與職安署副署長林毓堂登上台銀工地2樓，就發現樓地板有一個開口，雖有設置護蓋，但未依規定固定與警示。另外通往3樓樓梯間，則有鋼筋裸露未剪除或加裝防護膠套，容易發生危險，隨後逐層嚴格檢視電梯井的開口防護是否牢固。另外爬到7樓頂的露天工作區，雖然現場綁鋼筋作業已經結束，也讓大家可以立刻深切感受到勞工在戶外高溫作業的辛勞。

▲向事業單位解說今天檢查缺失及改善方式。

勞檢處長林澤州進一步表示，由於近日高溫頻頻刷新紀錄，為督促施工單位落實熱危害防護措施，林處長特別叮嚀現場勞工朋友熟記「降溫」、「飲水」、「休息」的熱危害預防口訣，只要有頭痛、疲倦、噁心或心跳過快等不適狀況，應立即前往陰涼處休息。若工地未採取熱危害預防措施，依職安法最高可處15萬元的行政罰鍰，倘因此發生職災，亦將面臨民事及刑事責任。

至於營建工地夏季常見的職災類型，除了熱中暑、熱衰竭，亦有墜落、感電等災害，因此開口護欄、安全網、安全帶，以及漏電斷路器、電焊機自動電擊防止裝置，也是檢查重點。今天總計稽查3個營建工地，共發現32項缺失、停工2處，合計裁處26萬元罰鍰，相關專案檢查將持續到9月底止。

「勞工安全最重要！」陳瑞嘉重申，此次配合職安署進行全國同步勞檢，目的是督促營造業廠商落實降低夏季職災各項措施，停工及處罰只是必要手段，確實改善讓勞工受到完整保護才是重點。陳局長也對營造工地各級廠商語重心長地說，「大家都是勞工，將心比心，多注意安全，畢竟業主和勞工都禁不起職災發生！」。

勞檢處最後提醒，夏日戶外作業容易心浮氣燥、注意力不集中，雇主應確實做好安全衛生設施及管理，至於掌握較多資源的上游營造廠商，更應落實職安法第26條及第27條承攬管理義務，才能避免意外發生。