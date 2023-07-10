　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北配合全國同步勞檢　勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地

▲新北配合全國同步勞檢 勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市勞工局長陳瑞嘉（左1）與職安署副署長林毓堂率隊檢查情形。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

勞動部今（10日）發動全國勞檢機構，針對營造業實施同步勞檢，新北市兵分三路，勞工局長陳瑞嘉率隊會同職安署副署長林毓堂，前往台灣銀行新永和分行新建工程突擊檢查，另外兩組同仁前往其他建案工地實施檢查，降低夏季工地熱危害、墜落、感電等職災類型的發生率，確保營造業勞工都能夠安全工作。

新北市勞工局長陳瑞嘉與職安署副署長林毓堂登上台銀工地2樓，就發現樓地板有一個開口，雖有設置護蓋，但未依規定固定與警示。另外通往3樓樓梯間，則有鋼筋裸露未剪除或加裝防護膠套，容易發生危險，隨後逐層嚴格檢視電梯井的開口防護是否牢固。另外爬到7樓頂的露天工作區，雖然現場綁鋼筋作業已經結束，也讓大家可以立刻深切感受到勞工在戶外高溫作業的辛勞。

▲新北配合全國同步勞檢 勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地。（圖／新北市勞工局提供）

▲向事業單位解說今天檢查缺失及改善方式。

勞檢處長林澤州進一步表示，由於近日高溫頻頻刷新紀錄，為督促施工單位落實熱危害防護措施，林處長特別叮嚀現場勞工朋友熟記「降溫」、「飲水」、「休息」的熱危害預防口訣，只要有頭痛、疲倦、噁心或心跳過快等不適狀況，應立即前往陰涼處休息。若工地未採取熱危害預防措施，依職安法最高可處15萬元的行政罰鍰，倘因此發生職災，亦將面臨民事及刑事責任。

至於營建工地夏季常見的職災類型，除了熱中暑、熱衰竭，亦有墜落、感電等災害，因此開口護欄、安全網、安全帶，以及漏電斷路器、電焊機自動電擊防止裝置，也是檢查重點。今天總計稽查3個營建工地，共發現32項缺失、停工2處，合計裁處26萬元罰鍰，相關專案檢查將持續到9月底止。

▲新北配合全國同步勞檢 勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地。（圖／新北市勞工局提供）

「勞工安全最重要！」陳瑞嘉重申，此次配合職安署進行全國同步勞檢，目的是督促營造業廠商落實降低夏季職災各項措施，停工及處罰只是必要手段，確實改善讓勞工受到完整保護才是重點。陳局長也對營造工地各級廠商語重心長地說，「大家都是勞工，將心比心，多注意安全，畢竟業主和勞工都禁不起職災發生！」。

勞檢處最後提醒，夏日戶外作業容易心浮氣燥、注意力不集中，雇主應確實做好安全衛生設施及管理，至於掌握較多資源的上游營造廠商，更應落實職安法第26條及第27條承攬管理義務，才能避免意外發生。

【更多新聞】

►謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

►基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

►限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

►基隆Podcast諮商師探討良性溝通　正向面對青少年情緒管理

ET快訊
4大專院校退場！　2358在校生安置他校就讀
「白飯之亂」北科大學生錯在哪　鄉民：做這件事白目了
少一顆牙腦袋退化1年！日本發現「驚人結果」
快訊／Joeman、妮婭分手！
快訊／陳凱倫性侵未遂 中職已收到判決書：永不錄用！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

新北配合全國同步勞檢　勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地

桃園捷運綠線大園坑菓路7／18-19夜間施工封閉　籲民眾提前改道

桃竹苗分署運用VR科技助民眾穿越職場　掌握職業方向與目標

觀音國民運動中心10日起試營運　開放14天免費入館體驗

安倍晉三紀念影像展台南場　15日起耘非凡美術館免費入場

總獎金70萬！　「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

快訊／父女受困南化關山山域　消防人員引導脫困

在全球最熱的66小時創作！北港媽祖短片大賽10萬獎金得主出爐

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

貓站長出勤被冷氣聲嚇到　牠狂碎唸...網笑：要收驚

台北電影節／林柏宏展歌喉...一開口：完蛋了！　張鈞甯自嘲沒才華..柯震東「準備發文XD」

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

新北配合全國同步勞檢　勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地

桃園捷運綠線大園坑菓路7／18-19夜間施工封閉　籲民眾提前改道

桃竹苗分署運用VR科技助民眾穿越職場　掌握職業方向與目標

觀音國民運動中心10日起試營運　開放14天免費入館體驗

安倍晉三紀念影像展台南場　15日起耘非凡美術館免費入場

總獎金70萬！　「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

快訊／父女受困南化關山山域　消防人員引導脫困

在全球最熱的66小時創作！北港媽祖短片大賽10萬獎金得主出爐

談環狀線移交「黨內互通」　柯文哲酸：蔣萬安在國民黨內還是小弟

隆銘綠能短線漲逾4成太多　並列17檔注意股

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

41歲坤達「腹肌炸裂」！連柯佳嬿也驚呼...鬆口感情維繫秘訣

普丁在「兵變事件」後已跟普里格津見面　克里姆林宮證實

柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

新北莽男被分手急尋女友　遷怒親友灌膠噴漆破壞

20多歲男突送急診！醫點名「最糟糕1習慣」嘆：已胃穿孔

寶雅上半年營收破105億元　持續展店挹注業績

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

地方熱門新聞

凱旋夜市恐熄燈！　攤商要告了

遭疑躲賴身後「導演」學生　議員回應

食品包裝、網購包材禁用PVC材質

「新北永續未來學院」體驗營

台南運河溺水女子恢復生命跡象

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用

鄭麗文請身先士卒到台南領軍作戰

搶救氣喘兒　花蓮女奔警所求開道送醫

勞動部職訓助雙寶媽二度就業重返職場

台北基隆河SUP挑戰賽　勇者熱力招募中

花蓮跆拳道穿金戴銀　國際少年運動會奪2金1銀

快訊／龜山鐵皮倉庫大火　6噸鋰電池全燒毀

竹蓮寺捐贈救護車2台　消防局再添利器

台東「土壤及地下水繪本親子說故事」活動又來囉

更多熱門

相關新聞

勞長許銘春率隊勞檢淡江大橋　違規7項、5處停工

勞長許銘春率隊勞檢淡江大橋　違規7項、5處停工

勞動部今（10）日會同職安署、交通部於北中南3地同步實施勞檢，北區由勞動部長許銘春帶隊前往淡江大橋進行聯合檢查，共有7項違規、5處停工，並將處以罰鍰，不過她強調，處分不是目的，改善才是重點，將持續擴大檢查，協助營造業者持續改善精進，朝向零職災目標前進。

「2023台灣設計展」10月新北登場

「2023台灣設計展」10月新北登場

新北「滿漢全惜」料理　甄選獲獎名單揭曉

新北「滿漢全惜」料理　甄選獲獎名單揭曉

新北文化大使當地陪　帶華裔志工走遍各區

新北文化大使當地陪　帶華裔志工走遍各區

新北工安盃路跑　7／10開放報名

新北工安盃路跑　7／10開放報名

關鍵字：

新北勞檢營造

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖！PTT大洗版

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「至少可住27年飯店」

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

UNIQLO「免費好康」被挖出

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面