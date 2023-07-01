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基隆Podcast諮商師探討良性溝通　正向面對青少年情緒管理

▲基隆Podcast諮商師探討良性溝通 正向面對青少年情緒管理。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast邀諮商師探討良性溝通。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明邀請林淳頤諮商心理師，一同探究青少年的心理發育以及情緒管理，讓民眾了解青少年的內心世界，也能學習到如何與正值青春期家人或朋友們的相處之道，建立同理、肯定的良好溝通關係，陪伴青少年度過低潮抒發情緒，正向面對情緒管理。

諮商師林淳頤表示，青春期是人體生長變化最快速的時期，體內的賀爾蒙出現改變，另外學生時期與來自不同環境背景的同儕的相處，也是影響情緒起伏的原因之一。青少年處於兒童與成人之間的過渡期，開始接受社會期待的目光，並且開始建立自我認同。因此青少年時期的心理發展往往影響到成年後的性格，所以更應該加強對青少年情緒的關注。

▲基隆Podcast諮商師探討良性溝通 正向面對青少年情緒管理。（圖／記者郭世賢翻攝）

林淳頤提到，大部分青少年在17-18歲外表看起來已然成熟，但事實上大腦約在20-25歲左右才會相對成熟，因此青少年在面對如此多的課題，情緒的起伏不見得是故意為之，反而可能是基於心理發展的限制而出現的行為，在與青少年相處的過程中不妨能以同理的角度，才能與青少年能更親近的相處。

林淳頤表示，雖然青少年的心裡非常複雜，但身為家長其實也能幫助青少年管理情緒，可以試著在青少年有情緒的時候，幫助他們表達出自己的想法，也有助於建立對自我的認同，林淳頤也分享相關案例，許多人在接受諮商後，學會如何正視自己的負面情緒，也知道該如何去抒發。在台灣的社會普遍對負面情緒相當排斥，也造就了許多人出現壓抑的情緒，其實應該找到正確的抒發管道，才能找回屬於真正良好的身心健康。

▲基隆Podcast諮商師探討良性溝通 正向面對青少年情緒管理。（圖／記者郭世賢翻攝）

主持人余治明表示，情緒管理是我們每人都要面對的一項生活問題，而青少年正處於從兒童成長為大人的過程中，也正式開始追求自我獨立的時期，在轉變的過程中難免會有情緒波動，身為家人朋友我們可以循序漸進給予教導，同時給予同理與肯定，在溝通時不妨練習覺察青少年的情緒，並試著引導表達感受，才能有助於解決青少年的情緒管理問題。另外，針對於一般民眾情緒或壓力方面的困擾，可以透過社區心理衛生中心諮詢，或是到心衛中心（七堵區明德一路169號）或撥打：02-2456-6185，心衛中心將提供免費的心理諮商。

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