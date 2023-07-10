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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

▲基隆市議會,基隆市長,謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

近日有媒體公布基隆市長謝國樑就任以來的施政表現，結果顯示基隆市民有50.4%表示滿意，24.7%表示不滿意，25.0%未明確回答。經民調公司分析顯示，市民對謝國樑市長的施政表現，大致都以表示滿意的比率較高，尤其是中正區、或50至59歲／60歲以上、或專科以上教育程度的民眾。

這份民調顯示，基隆市長謝國樑推行「行人友善」政策以來，有75.9%的市民表示滿意，滿意度高達7成多，而有16.0%市民表示不滿意，8.1%的市民則未明確回答。尤其是信義區、中山區的市民，大多對這項政策表示滿意，這些市民是在50至59歲或70歲以上，教育程度為國初中以下教育程度的市民。

市府為提供行人友善空間，提高汽機車駕駛人對行人的注意，減少交通事故發生，在學校及重要的路口，劃設46條「綠色斑馬線」，市民有66%表示滿意，18.3%表示不滿意，15.7%未明確回答。針對市民對「綠色斑馬線」的成效，都表示滿意，比率相當高，尤其是女性市民，在各行政區中，以中山區、暖暖區為最，年齡為40至49歲，教育程度多是大學以上的市民。

謝國樑上任後，推動「乾淨家園」政策，透過與企業合作、科技執法、增加垃圾清運次數、加重裁罰等方法，讓市民及觀光客都在基隆市，享有整潔舒適的生活環境，民調顯示市民中，有74.3%表示滿意，6.1%表示不滿意，19.6%未明確回答。顯示市民對「乾淨家園」政策的成效，都以表示滿意的比率為高，尤其是市中心的仁愛區，大多數是30至49歲的市民。

該民調由「台灣指標調查研究股份有限公司」執行，調查日期為2023年6月8日至10日，以電腦輔助電話訪問（CATI）採分層隨機抽樣方式執行，調查範圍為基隆市7個行政區，調查對象設籍在基隆市內，年滿20歲的民眾，共完訪1068人，在信賴水準 95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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