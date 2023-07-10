「2023台灣設計展」10月新北登場！串聯三鶯周邊打造「藝術重鎮」

▲「2023台灣設計展」將於10月6日～10月22日在新北市登場，主視覺由「叁式Ultra Combos」操刀。（圖／新北市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

「2023台灣設計展」將於10月6日～10月22日登場！首度串聯三鶯地區周邊藝文空間，展覽主題為「Ｏ起來」（圈起來），除了象徵新北環狀的城市樣貌，也代表將設計能量串聯、擴散至全市29個行政區，呼應「三鶯文創整合計畫」，打造北台灣全新藝術重鎮。

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▲2023台灣設計展以「Ｏ起來」（圈起來）為主題，透過設計結合在地能量，呈現群力共築的設計精神。（圖／新北市政府文化局）

2023台灣設計展以「Ｏ起來」為主題，透過設計結合在地能量，呈現群力共築的設計精神。「Ｏ起來」（圈起來）概念從人出發，以「Ｏ」作為城市的核心意象，蘊含著「環」的概念，是形容詞，也是動詞，象徵新北環狀的城市樣貌，是串聯城市各個節點的環型高架道路，也是運將操控方向盤的架勢(khut-sè)，又是廠房中不斷輪轉的軸心。

透過山河、民俗、族群、產業、藝術、生活、城市治理到社會設計等議題，開展出新北不同型態與意涵的「Ｏ」，藉由設計的梳理與深入在地，發掘百工百業潛藏的量能，呈現新北市在腳踏實地中不斷超越自我的態度。

▲主視覺呈現新北市像是一張多元、眾人之聲混音而成的「混音專輯」。（圖／新北市政府文化局）



今日公布主視覺，由知名團隊「叁式Ultra Combos」操刀，藝術總監何庭安與設計團隊表示，若新北代表眾人之城，那將不會只有一種面貌、一種聲音，而是以眾人之聲混音而成的MIXTAPE。為了呈現新北這張「混音專輯」並呼應主題，視覺採用大量的圓圈構成基調，如專輯唱片般的細碎反光，細膩的以大量文字呈現新北的自然生態、人文風貌、百工百業，就像以眾人之聲構成的交響樂章。

色彩規劃則以新北五條美學廊帶代表色所組成，包括鶯歌陶器所在的紅色、藍天海岸的藍、黃金山城的黃、綠色山林的綠、城市探索的灰。以無單一的代表色、無畫面中心的構圖，呈現出新北市沒有限制、多元共融的城市特色。

▲色彩規劃則以新北五條美學廊帶代表色所組成。（圖／新北市政府文化局）

新北市文化局表示「三鶯文創整合計畫」為近年新北市重要的發展計畫，將新北市美術館作為核心，以城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值、品牌活動建構，共五大面向，期望將三鶯地區打造為北台灣最重要的藝術重鎮。

此外，4月美術館園區開放後，現正舉辦「新北城市藝術節」，緊接10月6日～22日為期17天的「台灣設計展」，透過設計能量呈現新北市以文化治理思維，發展新北城市美學及城市建設。