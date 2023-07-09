促進飲食淨零！新北「滿漢全惜」料理　甄選獲獎名單揭曉

▲新北首屆「滿漢全惜」甄選活動頒獎典禮大合照。（圖／新北市環保局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為推廣惜食理念、減少食物浪費，新北市政府環保局配合行政院環保署辦理首屆新北「滿漢全惜」甄選活動，甄選分為「惜食教案組」及「惜食料理食譜組」，共收件36件優秀作品，昨（8日）於智光商工舉行決審暨頒獎典禮，期透過甄選優良作品推廣低碳健康飲食，促進飲食淨零排放。

環保局表示，根據聯合國糧食及農業組織統計，全球約有17%的食物在糧食供應鏈零售端，因為包裝、外型不美觀等因素未被消費，最終成為糧食浪費，希望透過公私協力跨域合作，讓「惜食」觀念走進市民生活，從根本改善糧食浪費。

▲「惜食料理食譜組」決審現場，參賽者們現場烹調。

環保局說明，本次甄選活動收到來自許多不同領域參賽者的作品，像是高中職學生、教師、社區大學、環保志工、知名飯店主廚等，皆對惜食推動富有熱忱，且提出的教案或食譜都創意滿滿。

「惜食教案組」的參賽作品皆充分融入惜食理念，並加入氣候變遷、綠色消費等概念進行教學，其中作品「板橋心 菩提食」獲得教案組首獎，教案以高中生為對象，帶領學生透過影片、遊戲、實地走訪超市及實作烹飪來認識樂活永續的飲食原則，讓學生們了解在飲食中消費者角色的重要性。

▲「惜食教案組」獲獎者合照。

作品「三不五食，愛要及食」獲得第二名，該教案結合國小三年級社會領域「綠色消費」課程，帶領學生了解從世界各國到台灣的剩食問題與惜食推廣作為，並透過認識台灣在地蔬果，建立學生惜食、省食的觀念，最後讓學生們依自製的食譜打造一場屬於自己的良食盛宴。

第三名由作品「永續生活實驗室《種下食光》」獲得，教案針對國小低年級學生進行設計，結合自然、數學、美術及分組討論等領域讓學生認識地球暖化現狀、食物里程等，搭配栽種綠豆、紀錄豆芽生長狀況加深學生對惜食觀念的認知，並能在課程的最後分享自己的惜食宣言。

▲「惜食料理食譜組」決審現場，參賽者們現場烹調。

「惜食料理食譜組」決審則以現場烹調方式進行，環保局邀請資深主廚林奕成、民間團體代表吳碧霜、專業營養師簡怡雯及農業局技正李瑞玲擔任評審，參賽選手紛紛拿出看家本領大顯身手，從製作到擺盤都非常用心，作品也都緊扣「食當季、食當地」的理念，有的結合節慶文化、有的融合在地特色創作出具有無國界時尚感的料理，也有作品強調與在地小農合作並以創新料理手法，碰撞出全新的美味。

經過激烈的評選，最終由作品「營養滿分之海蝦煎餅」勝出，獲得食譜組首獎，食材選用當季特色海鮮、有機蔬菜製作家常料理，讓大人小孩吃到滿滿營養，得到評審青睞；作品「福氣滿袋」獲得第二名，以蔬食減碳救地球理念，運用台灣當季食材製作具有佳節氛圍的餐點；而第三名由作品「錦繡彩蔬豆腐可樂餅佐豆香優格」獲得，料理以在地小農當季食材入菜，製作出繽紛又美味的佳餚。

環保局表示，二組獲得首獎的隊伍，將於9月代表新北市參加由環保署舉辦的「112年首惜廚師」全國總決賽，與各縣市優勝隊伍切磋，共同推廣惜食理念，翻轉全民消費模式及飲食習慣。

▲評審進行評選。

▲獲得惜食料理食譜組首獎的作品「營養滿分之海蝦煎餅」。