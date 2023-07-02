限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局偵查隊一名56歲留姓2線1偵查員，因超速遭員警攔下，員警先使用簡易型酒測器檢測，感應器竟發出聲響，後續實施進行酒測，酒測值達0.28毫克，在抄錄身分資料時，赫然發現他竟是自家人，並依規定通報。金山警分局今日表示，依警察人員獎懲標準記一大過，並拔「刑事牌」，改調地擔任制服警察；留員超速遭花蓮玉里警分局值勤員警攔下，並實施酒測畫面也隨之曝光。

▲新北刑警酒駕超速「被自家人查獲」。（圖／記者郭世賢攝）

據了解，留員趁端午節返鄉，於6月24日輪休期間，至台東縣關山鎮友人住家飲酒，經留宿一夜後，隔日上午8時許，他宿醉獨自駕車北返新北市途中，在台九線北上269.3公里處，此路段限速60公里，他竟超速開到89公里，遭花蓮縣玉里警分局值勤員警攔下。

執勤員警告知留員此路段是公開測照點，已超速行駛，並拿出簡易型酒測器檢測，留員吹氣時，感應器竟發出聲響，後續經實施進行酒測，酒測值為0.28毫克，抄錄身分資料時，赫然發現留男竟是自家人，當場帶回派出所偵訊後，依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

▲金山警分局留員超速遭花蓮值勤員警攔下。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山警督察組長廖志仁指出，留員未注意己身酒精代謝速度，仍於次日駕車北返經他單位查獲，後續將依相關規定調整服務單位，並俟判決確定後從嚴追究留員行政責任及相關人員考核監督責任。

金山警分局表示，有關員警發生酒後駕車行為深感痛心，分局以不庇縱、不掩飾的態度，將涉案員警予以記一大過，並拔掉刑事牌，改調制服員警並調整服務地區。

▲金山警分局留員經實施進行酒測，酒測值為0.28毫克。（圖／記者郭世賢翻攝）

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