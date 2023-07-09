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新北文化大使當地陪　帶華裔志工共遊走遍各區

▲新北文化大使當地陪 帶華裔志工共遊走遍各區。（圖／新北市文化局提供）

▲新北文化大使踏查認識藝文場館及景點歷史文化。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局為開闊青年國際視野，自2021年起開展多元文化培育計畫，培育15至35歲青年學子成為「新北文化大使」，推廣多元文化。今年文化局特別與美國慧智文教基金會合作，由30幾位新北文化大使接待基金會所屬96位來自美國舊金山的華裔青年志工，帶他們走訪新北藝文場館、文化特色景點，認識新北。

文化局長張䕒育表示，為了接待7月8日來訪的華裔青年志工，這群平均年齡18歲的新北文化大使，在年初就開始籌備接待細節。除了事先透過網路認識彼此外，還多次踏查規劃走訪的新莊廟街、鶯歌陶瓷博物館、板橋林家花園及最近很夯新北市美術館等景點，了解新北的在地文化、歷史脈絡、藝術底蘊等。

▲新北文化大使當地陪 帶華裔志工共遊走遍各區。（圖／新北市文化局提供）

▲新北文化大使當地陪，帶華裔青年志工遊新北。

張䕒育說，為了擔任稱職東道主的角色，文化大使還去陶博學習體驗如何拓印陶盤、創作陶藝手環「月老來加持」，以青年的視角規劃好看、好玩、好吃的半日遊行程，希望用文化走讀、導覽及遊戲交流、品嚐美食，來建立難得的跨國友誼和經驗。

每年暑假，美國慧智文教基金會都會規劃華裔青年返臺計畫，除了讓這群在美國長大的孩子尋根探親進行志工服務外，也希望藉此機會多認識新北文化，因此文化局特別串聯基金會，由獲得授證的新北文化大使青年擔任接待，實地走訪新北市，藉此展現新北文化大使的外語能力及國際視野，同時增進國際文化交流、建立人脈，也為彼此留下深刻又美好的回憶。

▲新北文化大使當地陪 帶華裔志工共遊走遍各區。（圖／新北市文化局提供）

▲新北文化大使創作陶藝手環「月老來加持」。

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